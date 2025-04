Verjamem v prosti trg

Ali lahko pojasnite, kaj je skupina Andersen. S čim se pravzaprav ukvarjate?

Smo servisno podjetje za poslovne in tudi zasebne stranke. Andersen je bil v ZDA ustanovljen leta 2002, ko je 23 nekdanjih partnerjev Arthur Andersen [revizijska hiša Arthur Andersen je razpadla po škandalu Enrona] začelo ponujati storitve pod imenom WTAS. Pravico do uporabe blagovne znamke Andersen smo pridobili leta 2014, najprej kot Andersen Tax, potem pa preprosto Andersen.

Imamo več kot 650 pisarn v 179 državah. Ukvarjamo se z davčnim svetovanjem, v 163 državah ponujamo odvetniške storitve, smo večja platforma od globalnih odvetniških družb; te ne pokrivajo več kot 40 trgov. Ukvarjamo se s svetovanjem, ki smo ga zagnali junija lani. Dodali smo 35 skupin podjetij v 52 državah, skupaj 132 pisarn za svetovanje, ukvarjamo se z ocenjevanjem vrednosti; to počnemo regijsko, ni nujno, da smo prisotni povsod. Ukvarjamo se tudi z investicijskim bančništvom. Stranki želimo na enem mestu ponuditi čim večji nabor storitev. Ne ukvarjamo pa se z revizijami, zato nismo odvisni od strank in nimamo konflikta interesov. Večina strank želi vse opraviti na enem mestu in to je generator naše rasti.

V zadnjih šestih letih so naši prihodki zrasli za 600 odstotkov. Rastemo hitreje, kot raste trg. Ni nas v Iranu in Siriji. V šali pa pravimo, da bi šli v Vatikan, toda tam je samo ena stranka.

❝ Prosti trg omogoča, da se nižajo stroški, da je svet bolj učinkovit in da se povečajo ekonomske aktivnosti. Več ko ZDA kupijo od Slovenije, bolje je za vaše gospodarstvo. ❞

Kako pa vam gre v Sloveniji oziroma regiji?

V Sloveniji rastemo, pa tudi na Balkanu, pravzaprav so naši posli eksplodirali. To je eden od trgov, kjer rastemo najhitreje. Verjamem, da smo na Balkanu trenutno največja odvetniška družba [Andersen je leta 2019 ustanovil partnerstvo z odvetniško pisarno Senica]. Lokalni partnerji so z nami pet ali šest let in skupaj se bomo razširili še na nekatere okoliške trge. Rad imam to območje, menim, da so ljudje zelo podjetni. Mislim celo, da se v tej regiji rahlo podcenjujete.

Verjamem v čezmejno sodelovanje. Če imate posle v Srbiji, je velika verjetnost, da jih imate tudi na Hrvaškem. Če poslujete na Hrvaškem, skoraj zagotovo poslujete tudi v Sloveniji. Lokalna podjetja delajo za stranke zgolj na enem trgu, stranke pa želijo regijski servis. To je naša velika prednost.

Leta 2014 smo bili prisotni na petih trgih: v ZDA, Italiji, Nizozemski, Švici in Franciji. Zdaj smo prisotni v 179 državah. Noben posel ni zrasel tako hitro, kot smo mi. Vidimo priložnosti, ki jih drugi ne. Nekatera podjetja se umikajo iz Afrike, mi pa recimo prav Afriko vidimo kot potencial za rast.

V svetu divja carinska vojna, ki jo diktira ameriški predsednik Donald Trump. Kdo bo zmagovalec?

Carinske vojne so generator negotovosti in nimajo zmagovalca. A vse, kar počne predsednik Trump, ni neumno. Po mojem mnenju njegova administracija počne pametno stvar, ko reže nepotrebno regulacijo. Hkrati pa upam, da ne režejo potrebne regulacije. Recimo FDA, Food and Drug Administration [uprava za hrano in zdravila], je zelo pomembna ustanova. Skrbi za varno hrano in zagotavlja, da zdravila zadostijo določenim standardom. In takšne ustanove ne moreš slabiti.

Nekatere stvari pa me skrbijo. Carine bodo povzročile inflacijo, to je prva stvar. Druga stvar, ki nas bo prizadela srednje- in dolgoročno, pa je pomanjkanje imigracije. Po pandemiji imamo nenehni primanjkljaj delovne sile, ZDA ima slabo demografsko sliko. Negativno rast prebivalstva ima tudi večina evropskih držav. Priselitve so nam omogočale rast prebivalstva. Ljudje se poročajo pozneje, odločijo se, da ne bodo imeli otrok. Mi smo nastali kot narod imigrantov, imigranti so bili gonilo naše rasti. Veliko služb, denimo v kmetijstvu, opravljajo priseljenci iz Mehike, Latinske Amerike. Podobno je v turizmu, gradbeništvu. ZDA ima prednost pred Evropo, saj tehnologija povečuje produktivnost, to pa poviša življenjski standard in zmanjša inflacijo.

Pred dvajsetimi leti sem rekel, da imata Indija in Kitajska ogromno prednost, ker imajo več delovne sile. Tega ne govorim več, saj je tehnologija spremenila način, kako ljudje delujemo. Pred vojno v Ukrajini sem odpotoval tja in se pogovarjal z dvanajstimi odvetniškimi podjetji. Zdaj zaradi takšnih pogovorov ne potujem več, opravljam jih po platformi zoom. Fizično se ne srečujem več praktično z nikomer.

Torej imam nekakšen privilegij, da se lahko pogovarjava v živo?

V Sloveniji sem govorec na konferenci, Evropa mi je všeč. Stara Ljubljana je čudovita. Kljub temu da sem na poti, normalno delujem, opravljam konferenčne klice in podobno. Tehnologija spreminja ravnanje ljudi. Kako bo umetna inteligenca spremenila svet? Malo sarkastično rečeno, podobno, kot je internet spremenil svet. Se še spomnite, kako smo delovali, ko ni bilo interneta, in kako zdaj, ko imamo v žepu pametni telefon? Ko letalo pristane, vsi prižgejo telefon.

Mark L.

Vorsatz Je globalni predsednik in izvršni direktor podjetja Andersen ter generalni direktor za storitve zasebnim strankam. Kljub visoki funkciji v skupini se posveča tudi delu s strankami, baza njegovih klientov je sestavljena iz ustanoviteljev oziroma znatnih delničarjev javnih podjetij ali velikih družinskih podjetij. Vorsatz ima več kot 35 let izkušenj v davčni praksi. Preden se je pridružil Andersenu, je bil od leta 1987 do 2002 partner pri podjetju Arthur Andersen. Med letoma 1982 in 2002 je delal v skupini za načrtovanje družinskega premoženja za celotno podjetje in vodil skupino za storitve zasebnih strank v San Franciscu. Od leta 1990 do 1994 je bil tudi poslovodni partner in vodja davčnega oddelka v pisarni Arthurja Andersena v San Joseju. Vorsatz je bil predsednik odbora za davek na nepremičnine, darila in skrbniške davke Ameriškega inštituta CPA in je član davčnega oddelka Ameriške odvetniške zbornice. Vodil je številne seminarje o družinskem poslovnem svetovanju in strategijah prodaje podjetij ter napisal članke za Tax Adviser, Taxation for Lawyers, Taxation for Accountants in druge ugledne davčne publikacije.

Umetna inteligenca bo dramatično spremenila tudi posle. Wilson Sonsini je največja pravna pisarna v Silicijevi dolini. Naredili so aplikacijo za sestavljanje pogodb. Njihovo delo se je zreduciralo le na pogajanje za pogodbo, samo pogodbo pa naredi aplikacija. Naročiš ji, da ti jo spiše. To pomeni, da bo potrebno bistveno manj ljudi kot doslej. Podobno se bo zgodilo recimo pri davčnih napovedih. Ljudje se radi pogovarjajo s profesionalcem, ki sestavlja napovedi. Lahko se bodo pogovarjali in ta pogovor plačali, napoved pa bo v prihodnosti sestavil računalnik.

Ko gospodarstva dozorevajo, potrebujejo čedalje manj delovne sile. Recimo v Kaliforniji grozdje obirajo roboti, ljudje jih nadzirajo, namakalne sisteme upravljajo prek dronov. To se je spremenilo v desetih letih. Tudi v Evropi morate staviti na tehnologijo, saj vam bo izboljšala življenje.

Ali samo tehnologija spreminja življenje, kaj pa ljudje?

Ljudje so pomembni, verjamem v raznolikost. Če sodelujejo ljudje z različnim znanjem in iz različnih okolij, zagotovo dobite boljše odgovore, kot bi jih sicer. Veliko podjetij žal opušča programe raznolikosti. Ženske predstavljajo 34 odstotkov partnerjev v našem podjetju, v naslednjih treh letih bomo številko dvignili na 40 odstotkov. Veliko ljudi se bo upokojilo in ta mesta bodo zasedle ženske. Več kot polovica naših zaposlenih so ženske, za nas dela veliko ljudi iz Azije, iz Latinske Amerike, Afroameričanov. To je naša prednost, saj ti ljudje prihajajo iz različnih okolij in prinašajo različne ideje. Če želite najboljše odgovore, potrebujete takšne ljudi. Mi širimo programe raznolikosti.

Velika priložnost so tudi starejši zaposleni. Eden mojih partnerjev je dejal, da so ljudje najbolj produktivni med 70. in 80. letom. To so ljudje, ki želijo delati, a ne zato, ker morajo. Naslednja produktivna skupina so tisti med 60. in 70. letom – iz enakih razlogov. Ljudje živijo dlje in so bolj zdravi; vse to so razlogi, da se demografija spreminja. Potrebujemo starejše, ki delajo. Pri nas ni določeno leto, ko se človek upokoji. Imamo partnerja, ki je star 84 let in dela polni delovni čas. Ne potrebuje denarja, ker dela, živi dlje. V svetovalnem odboru imam kolega, ki sta stara 91 in 89 let, oba sta opravljala izjemno pomembne funkcije v predhodniku našega podjetja. Navdušena sta, kako gradimo novi Andersen.

Kaj bo svetu prenesel drugi Trumpov mandat? Kako si ga bomo zapomnili?

Deregulacija bo velik prispevek k dvigu produktivnosti in gospodarski rasti. Predsednik carine uporablja kot pogajalsko sredstvo. Ne bi bil presenečen, če bi čez eno leto nekatere države, kot je Kitajska, z ZDA poslovale brez carin. To se bo zgodilo, ker bo prišlo do novih pogajanj o že sklenjenih sporazumih. Trump je v prvem mandatu spremenil severnoameriški sporazum Nafta, zdaj spreminja sporazum, ki ga je sam spremenil.

Poglejmo zunanjo politiko. Se spomnite pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim? Mislim, da je bila to tragedija. Ali smo Ukrajini zagotovili ustrezno finančno podporo? Ustrezno vojaško podporo? Da, zagotovili smo oboje. Večina Američanov ruskega predsednika Vladimirja Putina dojema kot agresorja, ki želi obnoviti nekdanjo Sovjetsko zvezo. Putin želi, da se vrne Jugoslavija, ne želi, da je Slovenija samostojna država. Ko sem bil dodiplomski študent na Stanfordu, sem proučeval sovjetsko zunanjo politiko. Po Ukrajini se bo Putin najprej lotil Litve, saj ima strateško lokacijo. Moj sin in zet sta stara 32 let. Ali si želim, da bi se borila na Poljskem? Ukrajinci so se herojsko upirali agresorju.

Ena mojih največjih frustracij je sprememba smeri delovanja administracije. Marco Rubio, ameriški zunanji minister, je nasprotnik Putina, Rusije. Zakaj? Putin je javno povedal, da je njegov cilj restavracija Sovjetske zveze in odvzem svobode narodom, ki mu stojijo na poti. Na tej točki sem razočaran nad politiko ameriške administracije, Ukrajina se trenutno pogaja s pozicije šibkega partnerja. Najboljša rešitev bi bila, da bi ZDA povečale vojaško pomoč Ukrajini. Jaz bi jim dal orožje dolgega dosega, da bi povečal njihove obrambne zmožnosti.

Kako pa bi lahko končali vojno v Ukrajini?

Naše podjetje je na začetku vojne v Ukrajini tej državi zagotovilo veliko pomoči, saj je Rusija bombardirala 27 bolnišnic, da bi ogrozila oziroma uničila zdravstveni sistem. Iz organizacije Zdravniki brez meja so sporočili, da bodo zagotovili pomoč, niso pa mogli v Kijev. Mi smo skupaj s kolegi na Poljskem zagnali program, da smo z rešilnimi avtomobili vozili ljudi na Poljsko, kjer so dobili ustrezno nego.

V vojni ne moreš zmagati, če imaš roke zvezane na hrbtu. Mislim, da je bila nedobava napadalnega orožja Ukrajini napaka. Samo z obrambo ne morejo zmagati. Če ZDA ne bo povečala pomoči Ukrajini, se bodo pogajali kot šibka stran. Če bi ZDA zavzele agresivno pozicijo, bi Putin – po mojem osebnem prepričanju – verjel, da bodo ZDA svojo pomoč povečale. To je pot k zmagi, s pozicije moči, ne šibkosti. Trump je nedavno povedal, da bi Rusiji zaostril sankcije, toda temu bom verjel, ko se bo to zgodilo.

Geopolitika je pomembnejša, kot je bila še nedavno. Ali vidite Grenlandijo kot strateško pomembno?

Grenlandija je lahko pomembna z vidika vojaških strateških interesov. Danska premierka je nedavno za televizijo CNN povedala, da bi bilo treba le, da bi ZDA rekle, da želijo več oporišč. Na tem otoku smo imeli nekdaj 16 oporišč, zdaj imamo eno. Ne potrebujemo invazije na Grenlandijo, treba je biti zgolj profesionalen in spoštljiv. Postavite se v kožo Grenlandcev. Ali ne bi bilo v vašem interesu, da ZDA vlagajo denar na vašem otoku? Da je osebje v oporiščih plačano iz proračuna ZDA, denar pa potrošijo lokalno? Ali se ne bi počutili bolj varno, če bi za vašo varnost skrbele ZDA? Meni se to zdi odličen posel. Sam bi rekel: dobrodošli! Ko pa je na Grenlandijo prišel naš podpredsednik JD Vance, je bil tam nezaželen.

Med letoma 2016 in 2020 sem veliko potoval po svetu. Nihče ni bil zadovoljen z ameriško politiko. Če želiš doseči cilje kot država, ne smeš poniževati partnerjev, to se da narediti veliko bolj elegantno. Preprosto poveš, da boš izkoristil svojo finančno moč. Samo devet odstotkov BDP v ZDA predstavlja izvoz, Nemčiji pa izvoz prinese 43 odstotkov BDP. Kaj mislite, koga bo bolj bolelo v carinski vojni?

Nekaterih stvari, ki jih ZDA izvažajo, ne morete dobiti nikjer drugje, denimo tehnologijo. V Evropi se bojujete proti monopolističnim praksam Appla in Googla. Mi teh težav nimamo, saj imamo ogromno tehnoloških firm, ki tekmujejo z njima. Če bi bil odločevalec v Evropi, bi sestavil pogajalsko skupino, ki bi se v Washingtonu pogajala z Donaldom Trumpom. Morate mu polaskati, recimo s kakšnimi kvalitetnimi palicami za golf. V teh pogovorih morate biti praktični in imeti realistična pričakovanja. Lahko bi prišli do dogovora, ki bi bil smiseln za ZDA, pa tudi EU. Ni veliko ekonomistov, ki bi menili, da so carine dobre za gospodarstvo. Jaz verjamem v prosti trg, saj omogoča, da se nižajo stroški, da je svet bolj učinkovit in da se povečajo ekonomske aktivnosti. Več ko ZDA kupijo od Slovenije, bolje je za vaše gospodarstvo. Če mi ceneje kupimo od vas, je to zanimivo za naše potrošnike.

Kaj se bo zgodilo, če bi Kitajska napadla Tajvan?

Ne vem. Ne bi me presenetilo, če se bi trenutna administracija vzdržala nasilne reakcije. Vse dosedanje administracije bi se odzvale s silo. Nemogoče je, da bi se Tajvanci sami ubranili kitajske agresije. Kitajska sistematično širi svoj vpliv, gradi oporišča, gradi otoke daleč od svojega ozemlja.

Mednarodne odnose je treba vzdrževati. S Kitajsko mora potekati dialog, da se ne počuti ogrožena. Lahko bi bila rešitev, da bi Tajvan ostal samostojen, bi pa redefiniral odnose s Kitajsko. Takšna diplomatska rešitev bi lahko bila atraktivna. Mislim, da bo Kitajska zelo hitro zapadla v velike ekonomske težave. Razlog je v tem, ker vlada namesto trga odloča, kako se bodo razporejali resursi. Komunistična partija se je razširila v posle, težko je imeti dober položaj, če nisi član partije.

Ampak Kitajci so komunisti zgolj na papirju ...

Verjamem v globalizacijo, v proste trge. Mislim, da morajo potrošniki določati poslovne dejavnosti, ne pa da nekdo, ki sedi v Washingtonu, San Franciscu ali Pekingu, odloča, kakšen telefon boste imeli. Če se odločate sami, bo to poganjalo ponudbo. In to ponudbo bo gnalo povpraševanje.

Na Kitajskem sem bil približno petnajstkrat. Tam so mesta, v katerih nihče ne živi. Zgradili so 400 tisoč stanovanj, v katerih ni nikogar. V ZDA se to ne more zgoditi. Noben ustvarjalec nepremičninskih projektov ne bo gradil stanovanj, v katerih ne bo nihče živel.

Zdi se, da Kitajska prevzema vodilno vlogo. Ko pa se pogovarjam z vami, nimam občutka, da delite to mnenje z menoj ...

Kitajska bo gospodarska in vojaška velesila. Če pa analizirate kitajsko gospodarstvo v zadnjih petih letih, gledate kot odstotek od ameriškega BDP, vidite, da se je skrčila. Pred približno osemnajstimi meseci so nehali objavljati stopnje brezposelnosti za starostno skupino med 18. in 34. letom. Razlog je, da je rasla zelo hitro. Njihovo gospodarstvo je v težavah. Veliko gradbenih podjetij bi moralo bankrotirati, pa ne bankrotirajo, ker jih vlada subvencionira. Kitajska ima zanimiv način, da lahko nepremičnino kupiš, še preden je zgrajena, v zavarovanje pa dobiš hipoteko, ki nima realnega kritja. To se v ZDA ne dogaja, saj nastanejo velike težave, če stanovanje ni zgrajeno. Imajo več sto tisoč stanovanj, ki ne bodo nikoli zgrajena. Podjetja so insolventna, hkrati pa to predstavlja velik odstotek njihove ekonomije. Noben posameznik ne more izvajati alokacije sredstev, to je naloga trga. Zato je tržna ekonomija veliko bolj učinkovita, ker povpraševanje ustvarja ponudbo.

Naredili so velik preskok pri električnih vozilih. Imajo 50 podjetij, ki se ukvarjajo z njihovim razvojem, in 47 od teh jih ne zasluži nič. Izgubljajo denar, dobivajo pa državne subvencije. BYD dela dobro, saj je Warren Buffett v to podjetje pred časom pod tržnimi pogoji vložil denar. Drugi pa delajo slabo. Dobesedno kurijo denar, v ZDA bi bankrotirali. Jeklarji, denimo, delajo z negativno maržo, pa se širijo. To pomeni, da je strošek proizvodnje večji od cene, ki jo dosegajo na trgu. Tako ne moreš zaslužiti. Veliko industrij dela po tem principu, vendar to ne more delovati na dolgi rok.

V umetni inteligenci so naredili velik preboj, tudi v robotiki ...

Nekateri pravijo, da so prekopirali rešitve od obstoječih podjetij. Po mojem vedenju je Tesla edino podjetje, ki deluje brez lokalnega lastniškega partnerja.

Na Kitajskem delujem od leta 1999. Takrat si moral imeti dva lastniška partnerja. Strankam smo priporočali finančno institucijo in vojsko. Če imate za partnerja vojsko, vam ni treba skrbeti za stabilnost, denar pa vam zagotavlja finančna institucija. V tistih časih je na Kitajsko prihajalo veliko ameriških investicij. Zakaj je njihovo gospodarstvo v težavah? Ker ni tujih neposrednih investicij. Imamo pisarne v Rusiji in Belorusiji. Po ruskem napadu na Ukrajino smo te pisarne suspendirali. Nisem želel, da bi pomagali ruskemu gospodarstvu.

Nenavadno je, da se v posel vnašajo politične odločitve, toda veliko zahodnih podjetij se je odločilo, da bodo zapustila Rusijo. Zdaj od nekdanjih sodelavcev iz Rusije dobivam sporočila, da Rusija želi pritegniti tuje naložbe. Mislim, da se veliko ameriških podjetij ne bo vrnilo. Kako lahko zaupaš njihovi vladi? Ruska vlada je prevzela ta podjetja. McDonald's, denimo, je izgubil vse lokacije, niso jim plačali. Podobno se je pred veliko leti ZDA zgodilo v Venezueli. Venezuela je bila zelo podjetniška družba, potem pa sta Chávez in Maduro nacionalizira cela podjetja. Zakaj bi šli nazaj?

Na Kitajskem je bilo veliko primerov, ko so podjetja trdila, da so jim ukradli tehnologijo. Podobno je bilo na Japonskem, ko so podjetja proizvedla nove avtomobile s kopiranjem najboljših komponent nemških in ameriških avtomobilov. Tehnologijo so prevzeli in jo nadgradili. V ZDA je veliko strahu pred maščevanjem. Nekatere odločitve so pravno sporne, spodbijajo jih na sodiščih. Zanimivo bo videti, kakšne bodo posledice.

Trump občuduje voditelje, kot sta Putin in Xi, to sta mogočna diktatorja. Med kampanjo je rekel celo, da bi se morali znebiti ustave. Ne vem, ali bi se ljudje v Sloveniji, na Hrvaškem ali Srbiji počutili dobro, če bi Rusija k vam premestila svoje vojake. Naši kolegi na Poljskem pravijo, da so se vsi učili rusko, nihče pa tega jezika ni govoril zunaj šol. V državi je bil antiruski sentiment. Država ni imela možnosti, da bi se odločala sama.

Kako lahko Evropa postane bolj konkurenčna?

V Evropi morate opraviti konkretno deregulacijo. Obnašati bi se morali kot skupnost narodov in vlagati v tehnologijo, te investicije je treba centralizirati. Vire je treba koncentrirati in usmeriti v tehnologijo, to je prihodnost. Imeli smo vlake, potem avtomobile, zdaj imamo električne avtomobile. Družba je napredovala in večji del tega napredka se je zgodil zaradi tehnologije. V Evropi vam kronično primanjkuje tehnološke industrije. Morate spremeniti izobraževalni sistem, ki bo to podpiral, država pa mora pri tem aktivno sodelovati. V ZDA zgodovinsko vlada denar vlaga v raziskave in razvoj.

Carinske vojne bodo imele posledice, da bo Evropa bolj združena, evropsko gospodarstvo bo veliko bolj učinkovito. Jaz to podpiram, saj je v interesu ZDA, da je Evropa močna. Marshallov načrt za obnovo Evrope je bila zmagovalna kombinacija. Mi smo pomagali zgraditi Evropo, hkrati pa smo gradili trg za naše proizvode. Dejstvo, da je bila Evropa obnovljena, je pomagalo svetu, pa tudi ZDA. To ni bila zgolj radodarnost, veliko Američanov je radodarnih. Z ženo v dobrodelne namene dajeva 25 odstotkov prihodkov. Cenimo to, kar imamo, in vemo, da moramo vnaprej plačati, da bo okolje ostalo takšno, kot je, odgovorni smo do družbe. ZDA so unikatne na tem področju, v dobrodelne namene dajemo ogromno denarja. Marshallov načrt ni bila dobrodelnost, to je bila pametna poteza.

Evropa je pred dilemo: investirati v tehnologijo ali investirati v orožje. Kaj bi vi naredili?

Oboje. Lahko investirate v obrambno industrijo. Ukrajina proizvaja drone, ki so veliko cenejši od tistih, proizvedenih v ZDA. Zgradili so celotno novo industrijo. To znanje ni namenjeno le obrambi, lahko se izkoristi tudi v civilne namene. ●