Informacije so postale del oborožitve

V nadaljevanju preberite:

Danes je minil en mesec od začetka ruskega napada na Ukrajino. Na Zahodu so prepričani, da so se ruski načrti o »blitzkriegu« izjalovili, tudi v Kijevu trdijo, da je okupatorjem zmanjkalo sil in da je njihova ofenziva zastala. A danes so z druge strani fronte prihajale tudi drugačne novice.