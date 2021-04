Iran za včerajšnji incident v jedrskem obratu Natanz obtožil Izrael

FOTO: Raheb Homavandi/Reuters

Dodatna oprema kot nova kršitev dogovora

Inženir v jedrskem obratu Natanz. FOTO: Predsedstvo Irana/AFP

V IAEA incidenta niso komentirali

Jedrski obrat v Natanzu stoji južno od Teherana. FOTO: AFP

Iran je včeraj, dan po predstavitvi nove opreme za bogatenje urana, objavil, da je bil njegov osrednji obrat za bogatenje urana Natanz južno od Teherana tarča »sabotaže«, poroča mednarodni tisk. Iranski zunanji ministerje, kot navaja Reuters, danes za napad obtožil Izrael.Vodja iranskega nuklearnega programasicer včeraj ni izrecno navedel, kdo je odgovoren za »teroristični napad«, a so izraelski mediji, ki se sklicujejo na vire v tamkajšnji obveščevalni službi, objavili, da je šlo domnevno za kibernetski napad Izraela. V tej državi sicer incidenta uradno še niso komentirali.Kot piše BBC, so sicer v Natanzu že julija lani kot vzrok za tamkajšnji požar, ki mu je sledilo več drugih, navedli kibernetsko sabotiranje. Tokratni incident je sledil diplomatski pobudi za oživljanje jedrskega dogovora iz leta 2015, ki so ga ZDA v času predsedovanjaopustile.Iranski predsednikje nove, napredne centrifuge v Natanzu v soboto odprl v protokolu, ki ga je ob iranskem dnevu jedrske tehnologije prenašala iranska javna televizija. Centrifuge – v Natanzu jih je že na tisoče – so potrebne pri pridobivanju obogatenega urana tako za pridobivanje jedrske energije kot za jedrsko orožje.Na Zahodu so dodatno jedrsko opremo Irana označili za novo kršitev obveznosti te države v dogovoru iz leta 2015, ki tej državi dovoljuje le, da proizvaja in skladišči omejene količine obogatenega urana za proizvodnjo goriva za komercialne elektrarne.Iran sicer glede včerajšnje »sabotaže« ni posredoval veliko podatkov. Predstavnik tamkajšnje Organizacije za jedrsko energijoje navedel, da se je incident zgodil včeraj zjutraj, in sicer na električnem omrežju. Iranski novinarski agenciji Fars je povedal, da pri tem ni bilo nikakršnega izpusta in da nihče ni bil poškodovan.»Islamska republika Iran obsoja to gnusno potezo in poudarja, da se morata mednarodna skupnost in Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) spoprijeti z jedrskim terorizmom,« je kasneje na televiziji povedal Salehi. »Iran ima pravico, da ukrepa proti povzročiteljem.«V IAEA so izjavili, da so s kibernetskim napadom seznanjeni, a ga niso komentirali.