V nadaljevanju preberite:

Ko je Naim Kasem, osiveli nekdanji učitelj kemije, ki je nasledil Hasana Nasralaha na čelu Hezbolaha, 12. junija dal intervju za televizijo, je simbolika v ozadju nakazala subtilno, a pomembno spremembo. Portreti ajatole Homeinija in vedno prisotne iranske zastave so izginili. Namesto njih sta za njim viseli rumena zastava Hezbolaha in libanonska cedra.