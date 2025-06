Mesta, ki bodo od vojne imela največjo korist

V nadaljevanju preberite:

Mesto Bourges s tlakovanimi ulicami leži v tako imenovani francoski prazni diagonali – to je osrednjem pasu kmetijskih zemljišč, mimo katerih prebivalci iz večjih mest zgolj drvijo nekam drugam. Leta 1860 se je Napoleon III. odločil, da bo tam zgradil livarno topov in orožarno, na mestu, ki je na varni razdalji od ranljivih vzhodnih meja Francije. V mestu Bourges s 64.000 prebivalci se je še pred kratkim število delovnih mest zmanjševalo, saj so sodobni proizvajalci orožja ostajali brez naročil. »To je bilo dolgo obdobje depresije,« se spominja Serge Richard, vodja lokalne gospodarske zbornice.

Zdaj pa je Bourges na pragu izjemnega preporoda. Evropske vlade povečujejo izdatke za obrambo zaradi ruske agresije in nestabilnosti v ZDA. Mesta, odvisna od obrambne industrije, ki so bila že dolgo vajena njenega upada, se zdaj pripravljajo na prav nasprotno. Za tri mesta v Franciji, Nemčiji in na Poljskem postaja obrambna industrija velik potencial, a hkrati tudi izziv.