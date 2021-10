Iskanje krivca za poraz v vojni

V nadaljevanju preberite:

Najbrž je bilo kar nekaj simbolike v tem, da so v Erevanu prav na dan, ko se je pred enim letom začela kratkotrajna, toda ostra vojna v Gorskem Karabahu, po kateri je poražena Armenija predala precej ozemlja zmagovitemu Azerbajdžanu, izvedli hišne pre­iskave in aretirali več pomembnih ljudi, ki so bili takrat odgovorni za obrambo države.