Istanbul streslo več močnejših potresov, panika med ljudmi (VIDEO)

Istanbul, mesto na prelomnici med Evropo in Azijo, je danes streslo več potresov. Prvi potres z magnitudo 3,9 je potekal ob obali Marmarskega morja blizu Istanbula.

Le 36 minut kasneje, ob 12.49 po lokalnem času (11.49 po srednjeevropskem času), jih je stresel drugi potres z magnitudo 6,2. Ta potres je bil precej močnejši in je povzročil večjo škodo ter paniko med prebivalci. Ljudje iz 16-milijonskega mesta so hiteli iz svojih domov in poslovnih prostorov na ulice. Potresa niso čutili le v Istanbulu, ampak tudi v okoliških provincah.

Le dve minuti po drugem potresu, ob 12.51 po lokalnem času, je tretji potres z magnitudo 4,4 udaril v Büyükçekmece, drugo območje v Istanbulu. Ta potres je še dodatno povečal paniko.

Turška agencija za upravljanje nesreč in izredne razmere (AFAD) je začela zbirati podatke in ocenjevati škodo, da bi čim prej zagotovila pomoč prizadetim območjem.

»Še vedno ni informacij o morebitnih žrtvah. V svoji stavbi sem že prej občutila potrese, vendar v šestih letih, odkar živim v Istanbulu, še nikoli tako močnega. Stavba se je stresla. Za nekaj sekund sem poiskala zatočišče v notranjosti, nato pa ob nadaljnjem tresenju zbežala ven. Soseda pravi, da so ji v stanovanju luči padle na tla. Živeti v Turčiji pomeni živeti z nevarnostjo potresov. A današnji potresi so mnogim pognali strah v kosti. Spomini na uničujoča potresa na jugu Turčije leta 2023 so tukaj še vedno živi,« pravi ena izmed pričevalk za BBC.

Potres je bil tako močan, da ga je bilo mogoče začutiti tudi v Sloveniji. Arso je na družbenem potresu X zapisal, da so potres, ki se je zgodil v Turčiji, zaznali ob 11.49 po našem času na opazovalnici šolske potresne mreže v Kočevju.

Iz Turčije za zdaj ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah.