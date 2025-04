Vučić bi si na Rdečem trgu zaprl vrata Evropske unije

Albanija in Črna gora kljub nekaterim težavam ostajata favoritki za vstop v EU. V Podgorici si želijo, da bi vsa pogajalska poglavja zaprli že prihodnje leto in nato hitro vstopili. V Bruslju, glede na položaj, je nekaj dvomov o ekspresnem črnogorskem pristopu. Tudi Albanija, ki hitro odpira pogajalska poglavja, si želi pridružiti EU do leta 2030.

V retoriki Bruslja sicer ostaja, da so za doseganje takšnih ciljev nujne pravosodne reforme in spoštovanje vladavine prava, toda na drugi strani ostaja neodgovorjeno vprašanje, ali se EU v stanju, v kakršnem je, sploh lahko širila. Pomisleki so jasno izraženi v koalicijskem sporazumu prihodnje nemške vlade, v katerem so prihodnje vladajoče stranke (CDU/CSU in SPD) zapisale, da morata širitev EU in njena sposobnost sprejemanja novih članic »iti z roko v roki«

Države, kot je Srbija, si že tako same kopljejo jamo. Proces odpiranja poglavij z Beogradom deluje kot zamrznjen, saj se na področju svobode medijev, volilne reforme ali boja proti korupciji ne dogaja nič.