»Pogajanja niso potekala negativno,« so po koncu današnjega neposrednega srečanja med ruskimi in ukrajinskimi pogajalci v Istanbulu sporočili s turškega zunanjega ministrstva. Sestanek je trajal uro in pol, na njem pa sta si delegaciji izmenjali memoranduma o svojih videnjih poti do mirne rešitve vojne v Ukrajini in se dogovorili še za eno veliko izmenjavo vojnih ujetnikov.