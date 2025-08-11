Za odpadek, odvržen iz avta, do 18 tisočakov kazni

Italijanski mediji poročajo o novih drakonskih kaznih, ki so jih uvedli za neustrezno ravnanje z odpadki na cestah. Obljubljajo ničelno toleranco do odmetavanja smeti iz vozil med vožnjo ali ko so parkirana, ki bo storilce v najhujših primerih pripeljala celo do aretacije.

Za izdajo globe bo zadostoval že posnetek registrske tablice z javno ali zasebno kamero, poudarjajo.

Zadoščal bo posnetek kamere

Bodo časi, ko so Italijani cigaretne ogorke in odpadke lagodno metali skozi avtomobilska okna, vendarle zgodovina? Sodeč po poročanju italijanskih medijev bo morda tako. Portal Avvenire, denimo, navaja, da je z uveljavitvijo zakonodajnega odloka št. 116 cestnoprometni zakonik bistveno spremenjen. Organi pregona ne potrebujejo več zaustavljanja voznikov pri dejanju, za izrek zasoljenih glob zadošča že jasna slika registrske tablice, ki jo posnamejo občinske, avtocestne ali tudi zasebne kamere. Globa pa zatem pride neposredno na dom ...

FOTO: David Moir/Reuters

V najhujših primerih aretacija

Kazni so izjemno stroge in segajo do 18.000 evrov, začasne ukinitve vozniškega dovoljenja in v najhujših primerih aretacije.

Doslej je bilo za obtožbo zaradi odmetavanja smeti iz vozila potrebno takojšnje poročilo, kar pomeni, da je morala kršitev opaziti patrulja, ustaviti vozilo in identificirati voznika.

Odlok razlikuje med nenevarnimi in nevarnimi odpadki. Za odvržene cigaretne ogorke ali robčke lahko globa, denimo, doseže 1188 evrov. Za odvržene pločevinke, steklenice ali vrečke je pa bo poleg globe od 1500 do 18.000 evrov sledila še prijava državnemu tožilstvu. Če smeti odvržeš na občutljivih območjih, kot so reke ali zavarovana območja, ali pa predstavljajo konkretno nevarnost za ljudi oziroma okolje, pa sledi aretacija ali celo zaporna kazen od šestih mesecev do petih let in pol. V najhujših primerih celo do sedem let, navajajo.

Poudarjajo še, da nova zakonska ureditev ni namenjena zgolj kaznovanju posameznikov, pač pa tudi podjetij, katerih vozila prav tako ilegalno odlagajo odpadke.