    Svet

    V Evropi na obzorju nova migrantska kriza, ki jo načrtuje Vladimir Putin

    Putin, Lukašenko in libijski general Haftar so osumljeni, da z leti iz Bengazija v Minsk pripravljajo nov migrantski val na vzhodno mejo Evropske unije.
    Vladimir Putin se je očitno povezal z libijskim vojskovodjo, da bi sprožil novo migrantsko krizo v Evropski uniji. Slika je simbolična. FOTO: Policija
    Vladimir Putin se je očitno povezal z libijskim vojskovodjo, da bi sprožil novo migrantsko krizo v Evropski uniji. Slika je simbolična. FOTO: Policija
    Ž. U.
    11. 8. 2025 | 15:28
    11. 8. 2025 | 16:00
    5:08
    Nad bruseljskimi institucijami se zgrinjajo sence starih strahov. Vzorec letalskih poletov med Libijo in Belorusijo je prižgal alarme, saj obuja spomine na krizo iz leta 2021 in poraja sume, da Moskva v sodelovanju z zavezniki znova pripravlja hibridni napad na Evropsko unijo z instrumentalizacijo migracij.

    V osrčju evropske zaskrbljenosti so, kot poroča spletni portal EUToday, redni leti beloruskega prevoznika Belavia med Bengazijem v Libiji in Minskom. To območje Libije namreč nadzoruje general Kalifa Haftar, vojaški voditelj s tesnimi vezmi s Kremljem. Čeprav se število poletov – dva v maju, pet v juniju in štirje v juliju – morda ne zdi visoko, je prav ta naraščajoči ritem tisti, ki je po pisanju časnika Telegraph vznemiril evropske uradnike.

    Vzorec je namreč srhljivo podoben pripravam, ki so leta 2021 pripeljale do izrednih razmer na vzhodnih mejah Unije. »Pogostost in narava teh poletov, zlasti v kratkem časovnem okviru, porajata vprašanja o morebitnem usklajevanju ali lajšanju nezakonitih migracijskih tokov,« je za Telegraph pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije.

    Za Khalifa  Haftarja pravijo tudi, da nadzoruje tihotapske mreže, ki pošiljajo migrante iz Libije čez Sredozemlje v Evropo. FOTO: Esam Omran Al-Fetori/Reuters
    Za Khalifa  Haftarja pravijo tudi, da nadzoruje tihotapske mreže, ki pošiljajo migrante iz Libije čez Sredozemlje v Evropo. FOTO: Esam Omran Al-Fetori/Reuters

    Ponavljanje preizkušenega scenarija

    Spomini na dogodke izpred štirih let so še kako živi. Takrat je režim beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka, po trditvah evropskih vlad, hladnokrvno izkoristil stisko ljudi.

    Z organiziranimi leti je v Minsk pripeljal na desettisoče migrantov z Bližnjega vzhoda in Afrike, ki so jih nato usmerili proti mejam s Poljsko, Litvo in Latvijo. Tam naj bi jim, kot so takrat poročali mediji, beloruski uradniki celo svetovali, kako se izogniti mejnim patruljam.

    Mnogi analitiki so kasneje to dejanje označili za premišljeno hibridno operacijo, usklajeno z Moskvo, s katero naj bi se tik pred obsežno invazijo na Ukrajino destabiliziralo Evropsko unijo.

    Frontex, agencija, ki nadzoruje zunanjo mejo EU, je Belorusijo opredelila kot enega glavnih izzivov, s katerimi se blok sooča v boju proti nezakonitim migracijam v letošnjem letu.  FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters
    Frontex, agencija, ki nadzoruje zunanjo mejo EU, je Belorusijo opredelila kot enega glavnih izzivov, s katerimi se blok sooča v boju proti nezakonitim migracijam v letošnjem letu.  FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters

    Čeprav Belorusija uradno zanika vpletenost, spletni portal United 24 Media poroča, da evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex Belorusijo tudi letos obravnava kot enega ključnih varnostnih izzivov.

    Dvomi in nezaupanje na stari celini

    Da se zgodovina ponavlja, opozarja tudi ukrajinska zunanja obveščevalna služba. Kot navaja Telegraph, naj bi Lukašenko Belorusijo spet ponujal kot tranzitno pot za migrante, ki deloma prihajajo iz Libije, bodisi neposredno bodisi prek Rusije.

    Trojček skrbi: Moskva, Minsk in Bengazi

    Ruski vpliv v Severni Afriki se medtem krepi. Še posebej opazna je vojaška podpora generalu Haftarju, kar se je jasno pokazalo na nedavni vojaški paradi, kjer so po pisanju United 24 Media ponosno razkazovali ruska oklepna vozila in napredne sisteme zračne obrambe.

    Evropske varnostne službe so prepričane, da Haftarjeve oblasti obvladujejo tihotapske mreže, ki iz vzhodne Libije že tradicionalno pošiljajo ljudi na nevarno pot čez Sredozemlje proti Evropi.

    Vladimir Putin se je očitno povezal z libijskim vojskovodjo, da bi sprožil novo migrantsko krizo v Evropski uniji. Slika je simbolična. FOTO: Policija
    Vladimir Putin se je očitno povezal z libijskim vojskovodjo, da bi sprožil novo migrantsko krizo v Evropski uniji. Slika je simbolična. FOTO: Policija

    »Dejstvo, da Rusija povečuje svoj vpliv v Libiji, je natanko tisto, kar nas skrbi,« je v pogovoru za spletni portal Politico nedavno izpostavil evropski komisar za migracije Magnus Brunner. »Vsekakor obstaja nevarnost, da bo Rusija migrante in vprašanje migracij uporabila kot orožje proti Evropi«, je še dodal za isti medij.

    Vrh bo na nekdanjem ruskem ozemlju

    Da ne gre za osamljen primer, temveč za usklajeno delovanje, je za Telegraph opozorila tudi voditeljica beloruske opozicije v izgnanstvu Svjatlana Cihanovska: »Režim uporablja migrante kot instrument za izvajanje pritiska na meje Evropske unije.

    Vse to so dejanja Lukašenka, orodje za izvajanje pritiska na EU zaradi njenega močnega stališča pri podpiranju demokracije.«

    Diplomatski premiki v Sredozemlju

    Celotno dogajanje je postavljeno v širši kontekst zapletenih diplomatskih odnosov v Sredozemlju. Kot še poroča EUToday, v Atenah z nelagodjem spremljajo nedavno tristransko srečanje v Ankari med Turčijo, Italijo in predstavniki Libije.

    V preteklosti so beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenka obtoževali, da je dovolil migrantom pristati v Minsku s podobnimi leti, preden jih je pomagal prepeljati v zasilna taborišča na mejah s Poljsko, Litvo in Latvijo.  FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters
    V preteklosti so beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenka obtoževali, da je dovolil migrantom pristati v Minsku s podobnimi leti, preden jih je pomagal prepeljati v zasilna taborišča na mejah s Poljsko, Litvo in Latvijo.  FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters

    Grčija, ki se sama sooča s povečanim številom prihodov beguncev na Kreto, na pogovore o energetiki in migracijah ni bila povabljena. To v Atenah vidijo kot znak spreminjanja regionalnih zavezništev, še posebej ob novicah o zbliževanju Turčije z generalom Haftarjem in načrtih za ponovno odprtje turškega konzulata v Bengaziju.

    Trgovina z zemljo na Aljaski

    Strateška igra v regiji se tako očitno nadaljuje, medtem ko Evropska unija s tesnobo pogleduje proti svoji vzhodni meji in se sprašuje, ali se pripravlja ponovitev kriznega leta 2021.

    Več iz teme

    Aleksander LukašenkoVladimir PutinKalifa Haftarmigrantska krizaEULibijaBelorusijaRusija

