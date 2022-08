Italija se nagiba v desno kot nikoli po vojni

V nadaljevanju preberite:

Slovenka Tatjana Rojc je nosilka liste Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini za senat na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo 25. septembra. To je za Slovence na tej in na oni strani meje najobetavnejša novica v trenutku, ko se v Italiji začenja neusmiljen boj za vsakega volivca. Slovenci namreč zastopstva v parlamentu nimajo zagotovljenega, kakor ga imajo Italijani v Sloveniji. Parlamentarcev bo tokrat zaradi novega volilnega zakona tretjino manj kot doslej. Ankete vsak dan bolj jasno kažejo na verjetno zmago skrajne desnice, ki še nikoli po drugi vojni ni bila tako močna in udarna.