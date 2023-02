Italijanski evropski poslanki zaradi domnevne goljufije zasegli premoženje

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je danes sporočilo, da je v okviru preiskave morebitne goljufije v zvezi s poslanskimi nadomestili zaseglo približno 170.000 evrov premoženja poslanke Evropskega parlamenta Stefanie Zambellijeve in njenih štirih asistentov.

Štirje asistenti evropske poslanke so obtoženi, da niso opravljali dela, povezanega s funkcijo, za katerega so bili najeti, svoje dejavnosti pa naj bi Evropskemu parlamentu lažno dokumentirali. Prav tako so navajali napačne podatke o svoji izobrazbi in strokovnem znanju, najmanj eden od asistentov pa naj bi tesno povezan z Zambellijevo.

Evropska poslanka je obtožena, da se je okoristila z zneski, ki jih je Evropski parlament izplačeval za delo njenih asistentov. Skupna ocenjena škoda pa znaša približno 172.000 evrov, je sporočil EPPO.

Na podlagi ugotovitev EPPO je italijanska finančna policija že v četrtek zasegla njihove bančne račune in številne luksuzne avtomobile.