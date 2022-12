Policija pridržala podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili

V Bruslju je danes zvečer policija prijela grško evropsko poslanko iz vrst socialistov Evo Kaili, ki je ena od podpredsednic Evropskega parlamenta, je vir blizu primera povedal francoski tiskovni agenciji AFP. Vir je dodal, da so jo aretirali v okviru preiskave korupcije, v katero je vpleten Katar, gostitelj svetovnega nogometnega prvenstva.

Med pridržanimi naj bi bila tudi podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili FOTO: Osebni Arhiv

Iz njene grške socialistične stranke Pasok, ki ji korupcijski škandali sicer niso tuji, so že sporočili, da so Evo Kail izključili , kmalu nato so jo izključili še iz evropske stranke Socialistov in demokratov. Vir je AFP še povedal, da je evropska poslanka Kaili partnerica ene od štirih oseb, ki so jih v okviru omenjene preiskave pred tem danes prijeli, in da so jo pridržali na policiji zaradi zaslišanja.

Pred tem je belgijsko državno tožilstvo sporočilo, da so v okviru preiskave suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je vpletena neimenovana zalivska država, v Bruslju danes izvedli 16 preiskav in prijeli štiri osebe, tudi nekdanjega evropskega poslanca. Ime vpletene države niso navedli, niti podrobnosti o aretiranih.

Povedali so še, da se preiskava nanaša na domnevno kriminalno združbo ter domnevno korupcijo in pranje denarja. Dodali so, da sumijo, da zalivska država vpliva na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta, in sicer z nakazili velikih vsot denarja ali znatnimi darili tretjim osebam s pomembnim ali strateškim položajem v parlamentu.

Belgijska časnika Le Soir in Knack sta poročala, da naj bi šlo za lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo. Kaili se je pred kratkim sestala z katarskim ministrom za delo in po sestanku, kljub smrtim tisočev delavcev, ki so gradili športno infrastrukturo, Katar označila za »prvaka v delavskih pravicah.«

Po poročanju medijev naj bi aretirali tudi štiri Italijane. Med njimi naj bi prijeli nekdanjega evropskega poslanca, socialista Antonia Panzerija in generalnega sekretarja Mednarodne konfederacije sindikatov Luco Visentinija. Politico poroča, da naj bi bila zapečatena tudi pisarna evropskega poslanca iz Belgije Marca Tarabella, ki je v intervjuju za ta medij Katar označil za »dober zgled«.

Knack poroča, da naj bi policija v raciji zasegla 600,000 evrov v gotovini ter več mobilnih telefonov in računalnikov.