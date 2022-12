Italijanski poslanci dali zaupnico vladi, sprejeli proračun

Italijanska vlada je v petek zvečer v poslanski zbornici dobila zaupnico, po enourni razpravi pa je bil nato sprejet še predlog zakona o proračunu za leto 2023. V njem je pričakovano spremenila napoved primanjkljaja, in sicer na 4,5 odstotka BDP, in v luči energetske krize potrdila več kot 20 milijard evrov pomoči za podjetja in gospodinjstva.

Za zaupnico desni vladi premierke Giorgie Meloni je glasovalo 221 poslancev, 152 pa jih je bilo proti. Po razpravi o posameznih točkah predloga proračuna za leto 2023 je 197 poslancev glasovalo za njegovo sprejetje, 129 pa ga je zavrnilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vada povečala napoved primanjkljaja

V prvem proračunu svojega mandata je vlada povečala napoved primanjkljaja za prihodnje leto, in sicer s 3,4 odstotka na 4,5 odstotka BDP. Prav tako bo namenila več kot 21 milijard evrov za davčne olajšave in bonuse, ki naj bi podjetjem in gospodinjstvom pomagali pri spopadanju z energetsko krizo, poroča agencija Reuters.

Predlog proračuna med številnimi drugimi ukrepi tudi znižuje upokojitveno starost, ponuja davčne spodbude za zaposlovanje za nedoločen čas in vključuje 12 davčnih amnestij, ki ljudem in podjetjem omogočajo, da z nižjimi kaznimi nadoknadijo zamujena plačila.

Ena od osrednjih spornih točk predloga proračuna je bilo prizadevanje vlade za ukinitev državne subvencije, ki je primerljiva z državljanskim dodatkom ali univerzalnim temeljnim dohodkom. V letu 2023 se bo ta brezposelnim izplačevala le sedem mesecev, tisti, ki bodo odklonili zaposlitev, pa jo bodo izgubili. Ni jasno, ali mora biti ponudba zaposlitve primerna kvalifikacijam iskalca ali ne, navaja dpa.

Predlog zakona o proračunu je zdaj na poti v italijanski senat, ki bo o njem predvidoma razpravljal prihodnji teden. Sprejet naj bi bil še pred koncem leta.

Italijanske vlade pogosto uporabljajo glasovanje o zaupnici, da bi skrajšale razpravo o spremembah in spodbudile sprejetje zakonodaje. Če glasovanje o zaupnici vlada izgubi, mora odstopiti, vendar Meloni s parlamentarno večino, kakršno njena vlada ima, ni veliko tvegala.