Iz protiofenzive v pozicijsko vojno

To, kar so doslej govorili le v vojaškem vrhu, so priznale tudi politične oblasti v Kijevu. Ukrajinska protiofenziva je zastala, zahodni analitiki pa poročajo celo o ruskih uspehih. Kakor pravi kijevski župan Vitalij Kličko, so notranjo fronto odprli tudi ukrajinski politiki, čeprav je zdaj po njegovem glavno in edino vprašanje, ali bo Ukrajina obstala kot taka.