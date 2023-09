Izbojevali smo si svobodo. Zdaj si moramo še srečo

V nadaljevanju preberite:

Samota se skriva v vseh nas, »čutimo jo vsakič, ko se soočimo z grozno resnico, da drugega nikoli ne bomo dobro spoznali in nihče ne bo dobro spoznal nas.« Človeštvo je odgovarjalo z religijo, umetnostjo in ljubeznijo, a nas tudi ta neizogibno razočara. »Predmet naše ljubezni nas izda ali pa se spremeni. Gledaš jo, kako grizlja pico, in se vprašaš, kdo je pravzaprav to?«