Vse kulturne vojne Združenih držav Amerike

Za zagovornike novega ameriškega zavedanja rasne in vsakršne druge diskriminacije tudi otroške knjige niso nedolžne, saj vplivajo na njihov način videnja sveta in idej. Pastorka Lark Grey Dimond-Cates je zatrdila, da v Dr. Seussu ni bilo niti kančka rasizma, kljub temu pa ni nasprotovala odpoklicu njegovih del, »saj je svet ta čas razbolen in moramo biti zelo prijazni in premišljeni drug do drugega«.