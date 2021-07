Izdali so ljudi in izkoristili njihovo trpljenje

V nadaljevanju preberite:

Med 9. in 15. januarjem 2011 je tisoče in tisoče volivcev v Džubi od zgodnjih jutranjih ur naprej v dolgih vrstah in skoraj v ekstazi čakalo, da oddajo svoj glas za vzpostavitev nove države – Južnega Sudana. Po dolgih letih državljanske vojne in diktature Kartuma ter mirovnem sporazumu iz leta 2005, ki je predvidel razdelitev Sudana, so prebivalci Južnega Sudana s plebiscitarno večino podprli ustanovitev lastne države. Sedem mesecev kasneje (9. julija 2011) so – med govorjenjem o izpolnjenih sanjah – v Džubi razglasili neodvisnost. A sledila je dolga, še vedno nedokončana nočna mora.