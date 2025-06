Netanjahu: Trump bo naredil, kar je dobro za ZDA, jaz pa, kar je za Izrael

Ameriški državni sekretar Marco Rubio in britanski zunanji minister David Lammy, ki sta se sinoči pogovarjala o konfliktu med Iranom in Izraelom, sta se strinjala, da Iran ne bi smel imeti jedrskega orožja. Zahodne države so si pri tem cilju enotne, je prebrati povzetek na Al Džaziri, vendar pa je britanska stran bolj odločna in poudarja, da je nujno potrebna diplomatska rešitev, da bi se izognili nadaljnji eskalaciji.

Za danes je sicer napovedano srečanje med zunanjimi ministri Nemčije, Francije in Velike Britanije z iranskim zunanjim ministrom Abasom Aragčijem, med katerim bodo poskušali dobiti zagotovilo, da Iran ne bo razvijal jedrskega orožja. Udeležila naj bi se ga tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. »Čas je, da ustavimo grozne prizore na Bližnjem vzhodu in preprečimo zaostritev razmer v regiji, ki ne bodo koristile nikomur,« je pred odhodom v Ženevo na družbenih omrežjih zapisal David Lammy.

Čeprav je Izrael ravno s tem upravičeval svoj napad na Iran pred tednom dni, mednarodna skupnost še vedno nima dokazov, da Iran v resnici razvija jedrsko orožje.

Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj možnosti za diplomacijo dopustil včeraj, ko je napovedal, da bo odločitev glede Irana sprejel v naslednjih dveh tednih. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pri tem ni neposredno omenila vojne ali napadov na islamsko republiko, je pa poudarila, da ima Teheran vse, kar potrebuje za izdelavo jedrskega orožja.

Tujci zapuščajo Iran. FOTO: Yasin Akgul/Afp

Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu je včeraj izjavil, da je Izrael zmožen sam napasti vse iranske jedrske objekte, a da je vsaka pomoč dobrodošla. »Trump bo naredil tisto, kar je dobro za ZDA, jaz pa bom naredil tisto, kar je dobro za Izrael,« je povedal.

Ob tem je poudaril, da Izrael z vojno proti Iranu spreminja obraz Bližnjega vzhoda in sveta.»Ko vstopiš v vojno, veš, kdaj se začne, ne veš pa, kdaj se bo končala,« je dejal in zatrdil, da je njegova država v sedmih dneh agresije proti Iranu uničila več kot polovico iranskih raketometov.

Napadi se sicer tudi danes nadaljujejo, Izrael je napadel okoli deset ciljev v Iranu, tarče so bile jedrski objekti, Iran pa je napadel jug Izraela, kjer tudi poročajo o ranjenih. Izrael je včeraj svoje orožje usmeril na reaktor v Araku, pozneje še raziskovalni reaktor za težko vodo Kondab, projekt v gradnji, ki še ni začel obratovati, eden od poglavitnih ciljev pa je jedrski objekt Fordo. V zraku visi tudi grožnja po uboju iranskega verskega voditelja, ajatole Alija Hameneja, ki se skriva v bunkerju pod zemljo.

V včerajšnjem iranskem raketnem napadu je bilo v Izraelu ranjenih več kot 200 ljudi, od tega štirje v kritičnem stanju. Med drugim je bil poškodovana bolnišnica v mestu Beršeba, ni pa bilo smrtnih žrtev.