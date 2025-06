Nad vojnama v Gazi in Iranu visi molk Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Ohlapno definirani vojni cilji vsekakor omogočajo izraelskim oblastem, da sproti prilagajajo svoje ambicije in navsezadnje metode vojskovanja. Tudi ofenziva v Gazi, sprva usmerjena v uničenje Hamasa in osvoboditev talcev, zajetih med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, je po vsem sodeč prerasla prvotne okvire. Izrael vztraja pri uničenju skrajnega palestinskega gibanja, toda judovske oblasti hkrati odkrito govorijo o želji po popolnem nadzoru nad palestinsko enklavo in uresničitvi »prostovoljne« izselitve njenih 2,1 milijona prebivalcev v druge arabske države, kar po ocenah strokovnjakov ustreza definiciji etničnega čiščenja.