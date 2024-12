Izrael napadel Jemen in skoraj zadel delegacijo direktorja WHO

Izraelska vojska je izvedla zračne napade na več ciljev v Jemnu, vključno z mednarodnim letališčem v prestolnici Sana. Šlo naj bi za odziv na nedavne napade jemenskih hutijevcev na Izrael. Viri v Jemnu poročajo o treh smrtnih žrtvah, izraelske napade so medtem ostro obsodili v Iranu, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Zračne sile so na podlagi obveščevalnih podatkov izvedle napade na vojaške cilje terorističnega režima hutijevcev na zahodni obali in v notranjosti Jemna«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

FOTO: AFP

Hutijevski uporniki so kasneje sporočili, da so bili v izraelskih napadih na več ciljev po vsej državi ubiti trije ljudje, še 14 pa je ranjenih.

Tarča napada je bila med drugim energetska infrastruktura v Hodejdi, vojaška baza Al Dajlami in bližnje mednarodno letališče v prestolnici Sana, kjer se je ravno v času napada nahajal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»Eden od članov posadke našega letala je bil ranjen. Na letališču naj bi bili ubiti vsaj dve osebi,« je na omrežju X sporočil Tedros. Dodal je, da je tudi drugo osebje ZN na varnem, vendar je bil njihov odhod odložen, dokler ne bodo opravljena potrebna popravila.

Izraelska vojska medtem trdi, da so bili njeni napadi odgovor na napade hutijevskih upornikov na Izrael. Ravno v sredo sta bila namreč iz Jemna nad Izrael izstreljena dva brezpilotna letalnika in balistična raketa, pred tem pa so hutijevci v soboto izstrelili raketo na Tel Aviv, pri čemer je bilo ranjenih 16 ljudi.

»Naročil sem našim silam, naj uničijo infrastrukturo hutijevcev, saj bomo vsakogar, ki nam bo skušal škodovati, udarili z vso silo,« je po sobotnem napadu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Danes pa je poudaril, da se bodo napadi nadaljevali, dokler cilj ne bo dosežen.

FOTO: AFP

Iranske oblasti so medtem ostro obsodile današnje izraelske napade. »Gre za očitne kršitve mednarodnega miru in varnosti ter nesporen zločin proti junaškemu in plemenitemu jemenskemu ljudstvu, ki si prizadeva podpreti zatirano palestinsko ljudstvo v boju proti okupaciji in genocidu,« je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Balaei.

Jemenski uporniki od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Kot motiv za vsa našteta dejanja navajajo solidarnost s Palestinci v Gazi, ki trpijo zaradi izraelske ofenzive.