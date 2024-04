Izrael napovedal odprtje novega mejnega prehoda na severu Gaze

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v sredo napovedal odprtje novega mejnega prehoda na severu Gaze, ki je eden od korakov za krepitev dostave pomoči v enklavo. Okrepiti nameravajo tudi dobave pomoči čez Jordanijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Novi dostop na severu naj bi zmanjšal pritisk na obstoječem prehodu Kerem Šalom na jugu enklave, je pojasnil Galant. Po njegovih besedah bodo okrepili tudi sodelovanje z jordanskim letalstvom, ki dostavlja pomoč iz zraka.

»Gazo želimo preplaviti s humanitarno pomočjo in pričakujemo, da bomo na dan prepeljali 500 tovornjakov,« je dejal obrambni minister. Dodal je, da je cilj olajšati varnostne preglede in izboljšati sodelovanje z mednarodnimi partnerji.

Izrael je pod precejšnjim pritiskom mednarodne skupnosti, naj okrepi dostavo humanitarne pomoči v blokirano območje ob Sredozemskem morju, kjer od oktobra vodi ofenzivo proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas. Vojna je na strani Palestincev terjala že skoraj 33.500 smrtnih žrtev. Več kot 76.000 je ranjenih, večina prebivalstva pa je razseljena in se sooča z lakoto.

Ameriški humanitarni odposlanec za Gazo David Satterfield je v sredo na forumu v organizaciji ameriške judovske skupnost opozoril, da se večino od 2,2 milijona prebivalcev Gaze pesti lakota, poroča katarska televizija Al Džazira. »To ni predmet razprave. Gre za ugotovljeno dejstvo, ki ga ZDA, njeni strokovnjaki, mednarodna skupnost in njeni strokovnjaki ocenjujejo in verjamejo, da je resnično,« je dejal.

V izraelskem napadu včeraj ubiti trije sinovi in več vnukov vodje Hamasa

Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija je včeraj za katarsko televizijo Al Džazira povedal, da so bili v izraelskem zračnem napadu ubiti trije njegovi sinovi in najmanj trije vnuki. Zagotovil je, da to ne bo spremenilo stališč gibanja v pogajanjih o prekinitvi ognja. Smrt sinov je zatem potrdila tudi izraelska vojska.

Po besedah vodje Hamasa so bili njegovi sinovi Hazem, Amir in Mohamad ter vnuki na obisku pri sorodnikih ob ramazanskem bajramu. Ubiti so bili v izraelskem zračnem napadu na begunsko taborišče Šati na severu Gaze.