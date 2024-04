Izrael nikakor ne more nadzorovati vseh front, ki jih je odprl

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da je skrajno desna izraelska vlada Benjamina Netnajahuja v celoti podlegla iracionalnosti. Ob strahovitem pobijanju na območju Gaze so izraelska letala v zadnjih dneh ob velikih človeških žrtvah bombardirala sirski Alep (tarča je bilo šiitsko gibanje Hezbolah) in Damask (tarča so bili vodilni predstavniki iranske revolucionarne garde in diplomati) ter jug Libanona.

Obenem je izraelski parlament sprejel radikalno nedemokratičen zakon, ki omogoča prepoved delovanja tujih medijev (denimo katarske Al Džazire), izraelske sile pa so v Gazi v »kirurškem napadu« ubile sedem humanitarcev iz vrst organizacije World Central Kitchen.