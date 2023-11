Izrael trdi, da je Gazo razdelil na dva dela

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

Izrael je Gazo razdelil na dva dela

Izraelska vojska je včeraj sporočila, da je obkrožila mesto Gaza in razdelila oblegani obalni pas na dva dela. »Danes obstajata severna in južna Gaza,« je novinarjem povedal kontraadmiral Daniel Hagari in to označil kot »pomembno fazo« v izraelski vojni proti Hamasu, ki vlada enklavi, poročanje AP povzema Guardian. »Napadamo cilje Hamasa in v skladu z našim načrtom si sistematično prizadevamo, da bi mu odvzeli vojaške zmogljivosti,« je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske in dodal, da so prizadevanja osredotočena predvsem na podzemno infrastrukturo skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Izraelski mediji so poročali, da naj bi enote v mesto Gaza vstopile v 48 urah. V severni Gazi so ponoči opazili močne eksplozije. BBC-jev poročevalec z območja Gaze je zapisal, da so bili nedeljski zračni napadi najintenzivnejši od začetka vojne.

Izrael prebivalcem severnega območja Gaze in mesta Gaza še vedno »omogoča koridor« za pot proti jugu, navaja BBC. Obenem pa Izrael trdi, da bo še naprej »močno napadal in krepil svojo kopensko operacijo na severnem območju Gaze in širšem delu mesta«. Izrael je sicer civiliste na severu Gaze večkrat pozval k evakuaciji na jug, a je po navedbah ZDA na območju ostalo še vsaj 350.000 ljudi.

Direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesushas je dejal, da ga skrbi zaradi poročil o izpadih povezljivosti v Gazi, pa tudi zaradi močnega bombardiranja. Pozval je, da se nemudoma ponovno vzpostavijo vsi komunikacijski kanali. »Brez povezljivosti ljudje, ki potrebujejo takojšnjo zdravniško pomoč, ne morejo stopiti v stik z bolnišnicami in reševalnimi vozili,« je dejal.

06.30 Agencije ZN pozvale k prekinitvi ognja

Vodje vseh večjih agencij Združenih narodov so izdali skupno izjavo, v kateri pozivajo k »takojšnji humanitarni prekinitvi ognja« z besedami »dovolj je«, poroča BBC. »Svet je skoraj mesec dni spremljal dogajanje v Izraelu in na okupiranem palestinskem ozemlju v šoku in grozi zaradi naraščajočega števila izgubljenih in uničenih življenj,« pravijo vodilni pri ZN.

Vodje organizacij, vključno z Unicefom, Svetovno zdravstveno organizacijo, Svetovnim programom za hrano, pa tudi dobrodelnimi organizacijami, kot je Save the Children, so izpostavili grozljive izgube življenj na obeh straneh in zahtevajo brezpogojno izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas.

Ogorčeni so tudi nad uboji civilistov v Gazi in nad tem, da so Izraelci 2,2 milijona Palestincem onemogočili dostop do hrane, vode, zdravil, elektrike in goriva. Dodajajo, da je bilo od 7. oktobra ubitih tudi 88 ljudi, ki delajo za UNRWA, agencijo, ki se osredotoča na palestinske begunce.

Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, pravi, da je bilo od 7. oktobra na območju Gaze ubitih več kot 9700 ljudi, še navaja BBC.

Blinken v Iraku. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

06.00 Blinken nenapovedano obiskal Irak

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v nedeljo med nepričakovanim obiskom v Iraku srečal z iraškim premierjem Mohamedom Shia al-Sudanijem, navaja Al Džazira.

Blinken je obiskal Irak pred načrtovanim potovanjem v Turčijo, sredi vse večjih strahov, da bi lahko vojna med Izraelom in Hamasom prerasla v širši regionalni konflikt. Al-Sudani je ponovil pozive k prekinitvi ognja v Gazi in opozoril na »nujnost zajezitve krize in preprečevanja njenega širjenja«, so sporočili iz njegovega urada.

Danes bo v okviru svoje bližnjevzhodne turneje, osredotočene na dobavo humanitarne pomoči Palestincem, obiskal Turčijo. To bo prvi obisk Blinkna v Turčiji od začetka vojne med Izraelom in Hamasom, a se osebno s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom zelo verjetno ne bo srečal. Erdogan je sicer že večkrat kritiziral ZDA zaradi podpore izraelski operaciji v Gazi, v soboto pa je tudi prekinil stike z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.