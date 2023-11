Pravila ali pogubni kaos

V nadaljevanju preberite:

Po Ustanovni listini OZN oziroma po obstoječem mednarodnem pravu (ius ad bellum) je uporaba vojaške sile pravzaprav dovoljena le v samoobrambi. Ta pa mora biti v skladu z mednarodnim vojnim pravom in mednarodnim humanitarnim pravom (ius in bello) oziroma načeli razlikovanja, previdnosti in sorazmernosti.

Obstoječi mednarodni sistem, ki temelji na pravilih, je zadnja leta vse bolj na udaru. Spopadi na Bližnjem vzhodu in ruska invazija na Ukrajino, tamkajšnje početje ruske vojske in plačancev ter dogajanje v spopadih drugje kažejo tudi na veliko nespoštovanje vojnega in humanitarnega prava, ki sta njegov sestavni del.