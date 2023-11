Izraelska vojska odredila evakuacijo bolnišnice Al Šifa v eni uri

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

8.55 Za evakuacijo bolnišnice dali na voljo le eno uro

V napadu na stanovanjsko poslopje na jugu Gaze je umrlo najmanj 26 ljudi, še 23 so jih sprejeli zaradi hujših poškodb, je sporočil direktor tamkajšnje bolnišnice. Na severu enklave pa je izraelska vojska po poročanju AFP odredila popolno evakuacijo največje bolnišnice Al Šifa, ki jo je zavzela pred dnevi. Na voljo so dali eno uro, kar pa je po navedbah zaposlenih premalo, poroča katarska televizija Al Jazeera. Zdravnik je za televizijo opozoril, da bo evakuacijo nemogoče izvesti v eni uri, saj nimajo na voljo rešilcev za premestitev vseh pacientov in nedonošenčkov.

Izraelska vojska medtem nadaljuje posredovanje proti Hamasu. Po lastnih navedbah so v vrtcu in osnovni šoli odkrili orožje, med drugim protitankovske puške in granate. Ob tem so na družbenem omrežju X objavili posnetek, na katerem je videti kup granat ter več fotografij drugega orožja.

7.40 Množični protesti v podporo Palestini v New Yorku, zahtevali tudi Bidnov odstop

Protesti za mir na Bližnjem vzhodu so se v New Yorku nadaljevali tudi v petek, ko je več tisoč ljudi povsem blokiralo 7. avenijo pri železniški postaji Penn in športni dvorani Madison Square Garden ter glasno zahtevali takojšnje premirje v Gazi. Policija je aretirala več ljudi.

Lokalni mediji poročajo, da sta dva neznanca vandalizirala sedež demokratskega kongresnika Dana Goldmana v Brooklynu, ko sta na zunanjo steno poslopja napisala različna gesla, med njimi Na naših rokah je kri in Pustite Gazo, naj živi. Goldman je bil v času napada pripadnikov Hamasa 7. oktobra v Izraelu.

Po New Yorku že več tednov potekajo številni množični protesti za Palestince oziroma konec spopadov med Hamasom in Izraelom, občasno pa tudi zborovanja za Izrael. Že v petek zjutraj je policija aretirala 16 protestnikov, ki so blokirali vhod v poslopje televizije Fox News.

Filmska igralka Susan Sarandon je zbranim povedala, da ni potrebno iti skozi vso zgodovino Bližnjega vzhoda, ampak je potrebno le videti podobe dojenčkov, ki umirajo v inkubatorjih, da postane jasno, da je nekaj hudo narobe. Zahtevala je takojšnje premirje, zbrani pa so zahtevali tudi odstop predsednika Joeja Bidna.