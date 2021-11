Izraelske varnostne sile aretirale in ubile več domnevnih članov Hamasa

Izraelska notranja obveščevalna agencija Šin Bet je danes sporočila, da je v zadnjih tednih aretirala več deset pripadnikov islamističnega palestinskega gibanja Hamas na Zahodnem bregu, ki so pripravljali nasilne napade proti Izraelcem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na navedbe Šin Beta so razkrili teroristično mrežo Hamasa, pri tem so zasegli tudi gotovino, orožja in predmete za izdelavo eksplozivnih naprav. Po njihovih informacijah je mreža načrtovala nasilne napade proti Izraelcem. Njihovo delovanje pa naj bi financiral višji član Hamasa, ki živi v tujini.

V nedeljo je prišlo do streljanja v starem mestnem jedru Jeruzalema, pri čemer je bil ubit najmanj en človek, še trije pa ranjeni. Policija je napadalca iz vrst palestinskega gibanja Hamas ubila.