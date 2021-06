Izraelski parlament potrdil vlado Naftalija Beneta

Izraelski parlament je danes potrdil novo vlado pod vodstvom Naftalija Beneta, ki bo po 12 letih zamenjala vlado Benjamina Netanjahuja. Za novo vlado je glasovalo 60 poslancev, 59 jih je bilo proti, en je bil vzdržan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Nova vladna koalicija je sestavljena iz kar osmih strank. Prvi dve leti jo bo vodil 49-letni Benet, ki prihaja iz skrajno desne stranke Jamina, nato pa predvidoma dve leti Jair Lapid iz sredinske stranke Ješ Atida, ki je na volitvah sicer zasedla drugo mesto za Netanjahujevim Likudom. Prvič pa bo v izraelski vladi tudi arabska stranka.



Benet je že zaprisegel kot novi premier, izraelska televizija je medtem pokazala tudi njegovo rokovanje z Netanjahujem po glasovanju, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Nova vlada bo sicer imela 27 ministrov.



Benetu in novi vladi je po poročanju tujih tiskovnih agencij že čestital ameriški predsednik Joe Biden, pri čemer je dejal, da se veseli sodelovanja z Benetom pri krepitvi vseh vidikov tesnega in trajnega razmerja med obema državama. Poudaril je, da so ZDA najboljši prijatelj Izraela.



Netanjahu se bo tako moral po več kot desetletju posloviti s položaja premierja Izraela, ki ga je zasedel leta 2009. Pred tem je izraelsko vlado vodil že med letoma 1996 in 1999. Proti vodji desne stranke Likud sicer trenutno poteka sojenje zaradi korupcije.

