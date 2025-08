Škandal na tekmi: Tukaj se govori nemško, ne pa slovensko!

Na nogometni tekmi med kluboma SAK iz Celovca in Atus Ferlach je prvi pomočnik sodnika v 33. minuti od klopi SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko, je poročal Kleine Zeitung. Glavni trener Richard Huber je takoj vzel v bran trenerje in igralce ter poudaril, da se lahko igralci sami odločajo, v katerem jeziku bodo govorili in da je to tudi v skladu s pravili Avstrijske nogometne zveze (ÖFB).

»Neverjetno je, da ti na lastnem igrišču prepovedo govoriti slovensko,« je povedal trener SAK Richard Huber. »Koroški Slovenec Janko Smrečnik je z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj po prekršku vstane, saj da ni šlo za prekršek. Potem sta se pogovarjala v maternem jeziku,« je povedal Huber in dodal, da se je pomočnik glavnega sodnika nato nenadoma obrnil, pomahal z zastavico in sodniku zavpil: »Na tem igrišču se govori nemško!«

Smrečnik je sicer pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK.

Igralci ekipe SAK in vodstvo nato niso želeli nadaljevati igre. Med odmorom je vodstvo govorilo s sodniško trojko in zahtevalo razveljavitev rumenega kartona ter opravičilo za nezakonito ravnanje sodnikovega pomočnika. Sodnik je to zavrnil. A kljub temu je kasneje pomočnik očitno obžaloval, kako je reagiral na pogovor igralcev, in trenerju SAK segel v roko. Rumeni karton je obveljal.

Nogometni klub iz Celovca igra v tretji avstrijski nogometni ligi in velja za enega od športnih središč Koroških Slovencev. Že v 70. letih prejšnjega stoletja se je klub spopadal s pronemškimi oziroma protislovenskimi sodniki ter gledalci na gostovanjih. Med trenerji in igralci prevladujejo koroškoslovenski in slovenski trenerji oziroma nogometaši.

Klub je uspel privabiti več slovenskih članskih reprezentantov, kot so Milivoje Novaković, Primož Gliha, Janez Pate, Željko Mitraković, Andrej Pečnik in Senad Tiganj, med trenerji pa Jožeta Prelogarja in Marijana Pušnika. SAK se je leta 1995 uvrstil v prvo avstrijsko ligo in v njej igral eno sezono.

Racija pri Peršmanovi domačiji

V Celovcu je v petek več sto ljudi protestiralo zaradi nedavne racije na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman na avstrijskem Koroškem. Demonstracija po poročanju STA sledi četrtkovemu protestu pred notranjim ministrstvom na Dunaju. Tudi tokrat so protestniki zahtevali pojasnila pristojnih oblasti.

Nedeljska racija na taboru pri muzeju Peršman odmeva tudi zato, ker je potekala na prizorišču, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.