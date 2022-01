Izredni sestanek kot uvertura v teden pomembnih srečanj

V nadaljevanju preberite:

Kopičenje ruskih enot na meji z Ukrajino je bilo povod za sklic izrednega sestanka zunanjih ministrov držav članic severnoatlantskega zavezništva, ki so se danes prek videopovezave posvetovali o Natovih naslednjih korakih pri iskanju rešitev za nastalo krizo. Udeleženci, med njimi tudi slovenski zunanji minister Anže Logar, so izkoristili priložnost za vnovično potrditev stališč, s katerimi se je zavezništvo do zdaj odzivalo na napete razmere ob ukrajinsko-ruski meji. »Stališče Nata je jasno. Rusijo pozivamo k temu, naj umiri položaj, umakne svoje sile in stopi na pot miru,« je povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, ki je opozoril, da ruskega napada na Ukrajino ni mogoče izključiti in da dejanja Moskve »resno ogrožajo evropski varnostni red«.