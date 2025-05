Izvoljen kljub temu, da sedi v haaški celici

V nenavadnem prepletu mednarodnega prava in lokalne politike je bil nekdanji filipinski predsednik, 80-letni Rodrigo Duterte znova izvoljen za župana mesta Davao, svoje dolgoletne politične utrdbe. Zmago je dosegel kljub temu, da se nahaja v priporu Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu, kjer se sooča z obtožbami o zločinih proti človeštvu zaradi smrtonosne »vojne proti drogam« med njegovim predsedovanjem (2016–2022). Po neuradnih rezultatih, povzema Guardian in Euronews, je Duterte prejel več kot osemdeset odstotkov glasov.

Dutertejeva aretacija in premestitev v Haag marca letos zaradi pobojev več tisoč ljudi med protidrogerskimi operacijami sta na Filipinih sprožili mešane odzive, a med njegovimi privrženci predvsem kljubovanje in sočutje, poroča Guardian. Kljub mednarodnemu pritisku njegova priljubljenost v določenih krogih ostaja visoka. Kako bo Duterte zaprisegel ali opravljal županske dolžnosti iz Haaga, ostaja nejasno; pričakuje se, da bo njegove naloge opravljal novoizvoljeni podžupan, njegov sin Sebastian Duterte, ki je bil doslej župan Davaa, navaja Euronews. Filipinska zakonodaja sicer dovoljuje kandidaturo obtoženim osebam, dokler niso pravnomočno obsojene.

Ponedeljkove vmesne volitve, na katerih se je odločalo o približno 18.000 položajih, so bile po poročanju BBC News tudi pomemben preizkus moči med Dutertejevim klanom in družino sedanjega predsednika Ferdinanda »Bongbonga« Marcosa mlajšega, nekdanjih političnih zaveznikov. V ospredju je bila predvsem bitka za dvanajst sedežev v 24-članskem senatu, saj bo ta odločilen za politično usodo podpredsednice Sare Duterte, Rodrigove hčerke.

Sara Duterte je izjavila, da volilni izid ni bil takšen, kot soupali, a da bodo še naprej delovali kot močna in konstruktivna opozicija. FOTO: Jam Sta Rosa/AFP

Saro Duterte, ki jo mnogi vidijo kot možno predsedniško kandidatko leta 2028, namreč julija čaka sojenje pred senatom zaradi obtožb o zlorabi javnih sredstev in grožnjah predsedniku Marcosu ter drugim uradnikom, piše Guardian. Za njeno odstavitev in dosmrtno prepoved opravljanja javnih funkcij je potrebna dvotretjinska večina (16 senatorskih glasov). Začetni rezultati senatnih volitev kažejo, da so Marcosovi zavezniki prejeli manj sedežev od pričakovanj, okoli šest, medtem ko so kandidati, povezani z Dutertejem, osvojili vsaj štiri do pet sedežev, kar je več od napovedi, navaja BBC News. Med izvoljenimi Dutertejevimi zavezniki sta tudi njegov dolgoletni sodelavec Christopher »Bong« Go, ki je bil po številu glasov prvi, in nekdanji načelnik policije Ronald »Bato« dela Rosa. Na stran Dutertejevih je prestopila tudi Imee Marcos, sestra predsednika Marcosa. Takšen razplet bi lahko otežil doseganje potrebne večine za odstavitev Sare Duterte.

Sama Sara Duterte je, kot poroča Guardian, izjavila, da volilni »izid ni bil takšen, kot smo upali«, a da bodo še naprej delovali kot »močna in konstruktivna opozicija.« Zanimiv je tudi nepričakovano dober rezultat nekaterih opozicijskih kandidatov, ki niso povezani ne z Marcosom ne z Dutertejem, kot sta Bam Aquino in Francis Pangilinan, kar po mnenju BBC News nakazuje na morebitno vrnitev politične dediščine družine Aquino.

Kljub mešanim rezultatom na nacionalni ravni je družini Duterte uspelo ohraniti trdno oblast v Davau in na jugu države. Rodrigo Duterte je tam izjemno priljubljen, mesto pa je vodil že dve desetletji pred svojim predsedniškim mandatom. Njegov sin Paolo je bil ponovno izvoljen za kongresnika, tudi drugi družinski člani so bili uspešni na lokalnih volitvah. Odvetniki Rodriga Duterteja medtem v Haagu izpodbijajo pristojnost ICC, saj Filipini niso več podpisniki Rimskega statuta, kot piše New York Times. Zaslišanje za potrditev obtožb je predvideno za september.

Volitve tako kažejo na nadaljnjo kompleksno politično dinamiko na Filipinih, kjer stare zamere in nova zavezništva krojijo razmerja moči, medtem ko eden najvplivnejših politikov v državi svojo politično pot nadaljuje iz priporne celice na stari celini.