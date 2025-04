Filipinci polagajo upe v svojega kardinala

Takoj potem, ko se je pred tednom dni poslovil papež Frančišek, se je začelo po vsem svetu ugibati, kdo bi lahko postal njegov naslednik. O tem bo na konklavu odločalo 135 (od 252) kardinalov, toliki jih je mlajših od 80 let in imajo pravico do glasovanja. Pričakovanja so seveda velika, nekateri menijo, da bi lahko prvič v zgodovini poglavar rimsko-katoliške cerkve postal Afričan ali morda celo Azijec. Veliko upanje namreč gojijo na Filipinih, poroča ABC, kjer mnogi verjamejo, da bi lahko vplivni položaj zasedel 67-letni filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, svoj čas tudi nadškof v Manili. Poznavalci dogajanja za vatikanskimi zidovi ga uvrščajo v sam vrh potencialnih kandidatov.

Tagle je bil v duhovnika posvečen leta 1982, za kardinala pa ga leta 2012 imenoval Frančiškov predhodnik, papež Benedikt XVI. Nekateri ga cenijo, ker zagovarja napredna stališča in se zavzema za pravičen odnos do vseh ljudi, ne glede na njihovo spolno opredeljenost. Svoje mnenje o tem je javno izrazil leta 2015, ko je na londonskem stadionu Wembley nagovoril mlade katoličane. Povedal jim je, da je Cerkev pripadnikom LGBT, ločencem in materam samohranilkam s svojimi ostrimi in nepopustljivimi stališči prizadejala nepopravljivo škodo. V pogovoru za britanski Telegraph pa je večkrat izpostavil besedilo milost, češ da so bili mnogi, ki pripadajo omenjenim skupinam, ožigosani, zaradi česar jih je družba izločila.

Že v prvih letih Frančiškovega papeževanja so nekateri v Tagleju videli njegovega mogočega naslednika, zlasti zaradi stališč do ločitve, ki je na Filipinih še vedno prepovedana. Na Filipinih so katoličani največja verska skupnost, ki s 85 milijoni vernikov predstavlja kar 79 odstotkov vseh verujočih.

Duhovnik Robert Reyes iz Manile, ki je študiral s kardinalom Taglejem, ga označuje kot zmernega človeka in da ne bi zavzel zelo radikalnega ali naprednega stališča, saj bi najprej preučil vsa cerkvena stališča, jih sintetiziral ter prišel do zelo uravnoteženega stališča, nikakor pa se ne bi spustil v nevarne vode. Opisal ga je kot briljantnega, a nezahtevnega študenta, ki je z veseljem pomagal drugim. Drugi, ki ga dobro poznajo, pa menijo, da je relativno odprtega duha, vendar pa se na Filipinih ni izkazal kot voditelj, ki bi radikalno spremenil razmere. Čeprav Tagle poziva k sočutju med ljudmi, pa po drugi strani odločno zagovarja stališča tamkajšnje cerkve, med drugim nasprotuje tudi prizadevanjem vlade za dostopnost kontracepcijskih sredstev.