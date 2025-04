Konec Frančiškovega obdobja, začenja se novo

V nadaljevanju preberite:

Ko bodo danes popoldne pri Mariji Snežni položili v grob Jorgeja Maria Bergoglia, bo za vselej konec Frančiškovega obdobja v katoliški cerkvi. Tudi pred ducatom let, ko je prišel na oblast, je bilo konec obdobja, ki sta ga zaznamovala Joseph Ratzinger in njegov predhodnik Karol Wojtyła. Pripadala sta drugemu in drugačnemu času. Čeprav sta prav onadva imenovala skoraj vse kardinale, ki so volili leta 2013, so se volivci odločili za Bergoglia, ki je potem skoraj presekal vezi s starimi smernicami. Ta trenutek nihče ne ve, kako bo papež izbran tokrat.