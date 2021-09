Janez Janša in Boris Johnson tudi o pomenu cepljenja

To je bil prvi obisk slovenskega premiera v Združenem kraljestvu od začetka mandata. Foto: Tolga Akmen/Reuters

Janša in Johnson sta se med pogovorom posvetila tudi vprašanju razvoja dvostranskih odnosov med državama. Foto: AFP/Tolga Akmen

Odnosi med EU in nekdanjo članico

Slovenski premierse je danes v Londonu sestal z britanskim ministrskim predsednikom. Kot so na Downing Streetu pojasnili v sporočilu za javnost, sta se voditelja med srečanjem posvetila večjemu številu tem in spregovorila o razvoju dvostranskih odnosov med državama v zadnjih 30 letih.Med drugim sta govorila o boju proti covidu-19, pri čemer sta oba izpostavila pomen cepljenja tako pri zaščiti zdravja ljudi kot tudi pri gospodarskem okrevanju. Strinjala sta se tudi o pomenu preprečevanja širjenja dezinformacij glede cepiv in odgovornosti družabnih omrežij, da ljudem zagotavljajo dostop do točnih informacij.Boris Johnson je med obiskom izrazil zadovoljstvo nad slovenskimi zavezami za zmanjšanje izpustov ogljikovodikov v ozračje. Združeno kraljestvo bo v novembru gostilo podnebno konferenco COP26, zaradi česar britanska vlada že dalj časa intenzivno poziva vse države k sprejetju konkretnih zavez v boju proti podnebnim spremembam.Voditelja sta se v pogovoru dotaknila tudi vprašanja odnosov med EU in njeno nekdanjo članico. Britanski premier je Janšo seznanil s težavami, ki jih na Severnem Irskem povzroča tako imenovani severnoirski protokol, sicer najbolj kontroverzen del ločitvenega sporazuma, na podlagi katerega je Združeno kraljestvo lani izstopilo iz EU.Johnson je med drugim poudaril pomen tega, da EU skupaj z njegovo državo najde učinkovito rešitev za probleme, ki se pojavljajo pri uveljavljanju protokola, hkrati pa zavaruje dosežke velikonočnega sporazuma, na podlagi katerega je bil leta 1998 na Severnem Irskem kodificiran mir.Janša se je v okviru delovnega obiska na Otoku sestal tudi z novo britansko zunanjo ministricoin, vodjo delegacije EU v Združenem kraljestvu.