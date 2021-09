Janez Janša in Viktor Orbán na odprtju sejma

»Z zanimanjem spremljamo Slovenijo. Nikoli nisem razumel, zakaj vas uvrščajo na Balkan,« je povedal Viktor Orbán. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenski premierje dopoldne odprl 53. Mednarodni obrtni sejem v Celju. Na odprtju so bili tudi madžarski predsednik vladeter ministri slovenske in madžarske vlade, ki bodo imeli danes na delovnem kosilu v Narodnem domu v Celju tudi skupno sejo. Ob tem na sejmišču in v mestu veljajo strogi varnostni ukrepi.Izvršni direktor Celjskega sejmaje ob odprtju dejal, da so lani zaradi epidemije morali odpovedati sejem prvič v petdesetih letih: »Sejma ne more nadomestiti nobena tehnologija in sejma tudi ne more ustaviti epidemija.« Vstop na sejmišče je možen ob pogoju PCT, pred vhodom je tudi brezplačno testiranje.Na 53. MOS se predstavlja več kot 500 razstavljavcev iz osmih držav. Da sejem živi z mestom in mesto s sejmom, je pojasnil župan Mestne občine Celje: »To se je pokazalo lani, ko sejma ni bilo. Nobena virtualna rešitev ne more nadomestiti stiska roke, pogleda v oči.«Da je sejem zelo pomemben za obrtnike in podjetnike, je poudaril tudi predsednik Obrtne zbornice Slovenije: »Epidemija je vplivala zlasti na storitveno dejavnost. Zapiranja si ne moremo več privoščiti.«Dodal je, da so bili v pomoč vladni ukrepi in protikoronski paketi. Opozoril je, da se z zapiranjem okrepi delo na črno, in pozval: »Ne zapirajte slovenskega malega gospodarstva!«Kot država partnerica se letos s svojim razstavnim prostorom na 525 kvadratnih metrih in s 26 razstavljavci predstavlja Madžarska. Madžarski premier Viktor Orbán se je zahvalil za to priložnost in dejal, da se začenja novo gospodarsko obdobje: »Ne bodo odpirali tovarn tam, kjer so jih zapirali.« Dodal je, da bodo zmagovalci tisti, ki niso zapirali podjetij, kjer so ljudje ohranjali delovna mesta: »Z zanimanjem spremljamo Slovenijo. Nikoli nisem razumel, zakaj vas uvrščajo na Balkan. Nas so učili, da je Balkan tam, kjer se začne pravoslavje. Mi imamo Slovenijo za srednjeevropsko državo. Če bomo združili moči, bomo zmagovalci.«Orbán je poudaril, da slovenski gospodarski kazalniki to potrjujejo: »Čestitam slovenski vladi, ki je ustvarila vse pogoje, da se je slovensko gospodarstvo vrnilo na čas pred epidemijo.«Slovenija in Madžarska imata na leto okoli dve milijardi evrov blagovne menjave. Letos kaže, da bo ta rekordna, je poudaril Janša: »V prvih petih mesecih smo beležili skoraj milijardo blagovne menjave.« Dodal je, da bo Slovenija letos imela šestodstotno gospodarsko rast: »Presegli bomo padec lanskega leta. Podobno optimistične napovedi so za prihodnje leto. Rekordno nizka je brezposelnost, najvišja tudi zaposlenost.«Janša je ob koncu še pohvalil Madžarsko: »Vaša rast in vlaganja so občudovanja vredni. Pozitivni so vaši premiki pri demografski politiki, ki bi jo veljalo upoštevati povsod. Hvala za varovanje schengenske meje. Čestitam za ohranjanje pristne evropske identitete.«