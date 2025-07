Japonski premier kljub porazu ne namerava odstopiti

Japonska vladajoča koalicija je na nedeljskih volitvah po poročanju lokalnih medijev izgubila večino v zgornjem domu parlamenta – senatu. Volitve pomenijo nov poraz za premiera Šigeruja Išibo, čigar koalicija je lani že izgubila večino v spodnjem domu parlamenta. Kljub temu Išiba zagotavlja, da ne namerava odstopiti, navaja britanski BBC.

Volivci na Japonskem so v nedeljo odločali o razdelitvi 125 od skupno 248 sedežev v senatu, volitve pa je med drugim zaznamovalo nezadovoljstvo zaradi inflacije, zlasti pri cenah riža, ki so se v enem letu podvojile, in škandalov znotraj stranke LDP, ki na Japonskem skoraj neprekinjeno vlada že desetletja.

Liberalno-demokratska stranka (LDP) premiera Išibe in njena koalicijska partnerica, budistična stranka Komeito, sta po navedbah japonskih medijev osvojili 47 sedežev, za ohranitev večine v senatu pa bi jih potrebovali najmanj 50. LDP je osvojila 39, Komeito pa osem sedežev, skupno imata zdaj v senatu 122 poslancev.

Svoj položaj je medtem izboljšala Ustavno-demokratična stranka Japonske (CDP), ki je osvojila 22 sedežev, sledi pa ji Demokratična stranka za ljudstvo (DPP) s 17 sedeži. Populistična stranka Sanseito je osvojila 14 sedežev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Osredotočen na ključna trgovinska pogajanja

Že po objavi projekcij je Išiba dejal, da sprejema rezultat, ki ga je označil kot težkega, da pa bo počakal na končne izide. Kot je dodal, je sicer osredotočen zlasti na ključna trgovinska pogajanja, ki trenutno potekajo med Japonsko in ZDA.

Premier je pozneje zagotovil tudi, da kljub porazu njegove stranke in zaveznikov na volitvah ne namerava odstopiti. »Spremembe v zunanjem okolju, kot so mednarodne razmere ali naravne nesreče, ne morejo čakati na izboljšanje političnih razmer,« je dodal.