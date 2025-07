Koalicija izgubila večino v senatu

Japonska vladajoča koalicija je na današnjih volitvah izgubila večino v zgornjem domu parlamenta senatu, kažejo izidi vzporednih volitev, ki so jih objavili japonski mediji. Za premierja Shigeruja Ishibo, ki je na položaju manj kot leto dni, je to velik poraz v času, ko se država sooča z visoko inflacijo in vzponom desničarske stranke Sanseito.

Premierjeva desnosredinska Liberalno-demokratska stranka (LDP) in koalicijska partnerka, budistična stranka Komeito, sta osvojili približno 41 od 125 sedežev, kar je manj kot 50, potrebnih za ohranitev večine v senatu, sta poročali televiziji Nippon TV in TBS.

Populistična stranka Sanseito, ki je usmerjena proti priseljencem, naj bi glede na projekcije pridobila podporo, in sicer naj bi osvojila med 10 in 22 sedežev. Stranka, ki nastopa s sloganom Japonska na prvem mestu, ima v 248-članskem senatu trenutno dva sedeža.

Prav tako naj bi svoj položaj izboljšala največja opozicijska Ustavno-demokratična stranka Japonske (CDP) nekdanjega premierja Yoshihika Node, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volivci so odločali o razdelitvi polovice od 248 senatnih sedežev. Volitve veljajo za pomembno preizkušnjo za premierja Ishibo, ki bi se z izgubo večine v senatu lahko znašel pod pritiskom znotraj LDP kot vodja stranke in tudi kot predsednik vlade.

Analitiki so pred volitvami ocenjevali, da bi bil 68-letni Ishiba, ki vodi manjšinsko vlado od oktobra lani, v primeru izgube večine še v senatu prisiljen odstopiti.