Japonske oblasti preiskujejo torkovo nesrečo na tokijskem letališču

Po torkovi smrtonosni nesreči na tokijskem letališču, v kateri je v letalo japonske obalne straže trčilo potniško letalo družbe Japan Airlines, pristojni preiskujejo nasprotujoča si poročila o navodilih, ki jih je pred trčenjem dala kontrola zračnega prometa. Po navedbah predstavnikov Japan Airlines je njihovo letalo imelo dovoljenje za pristanek.

Letalo obalne straže bi moralo poleteti proti polotoku Noto na zahodni obali otoka Honšu, ki ga je v ponedeljek prizadel uničujoč potres z magnitudo 7,6. Tja naj bi dostavilo nujne potrebščine za prizadete v potresu, ki je terjal več deset življenj.

V nesreči je umrlo pet od šestih ljudi na letalu obalne straže, vseh 379 potnikov in članov posadke na letalu družbe Japan Airlines pa so rešili, potem ko je letalo zajel ogenj. Japonska vlada je obljubila, da bo raziskala vzrok nesreče.

V torek zvečer so predstavniki družbe Japan Airlines na vprašanje, ali je njihovo letalo imelo dovoljenje za pristanek, odgovorili pritrdilno. »Po našem vedenju je bilo izdano,« so dejali. Podrobnejših informacij o komunikaciji med kontrolorji in obema letaloma družba in pristojno ministrstvo nista podala, češ da preiskava še poteka, navaja AFP.

Po poročanju japonske televizije NHK je kontrolni stolp letalu obalne straže naročil, naj počaka pred vzletno-pristajalno stezo. Medtem naj bi neimenovan predstavnik obalne straže dejal, da je pilot njihovega letala – ki je edini preživel, a je huje poškodovan – takoj po nesreči povedal, da je imel dovoljenje za vzlet.

Pristojni na tokijskem letališču Haneda, ki velja za eno najbolj obremenjenih na svetu, so zaradi nesreče odpovedali več deset današnjih notranjih letov. Podjetje Airbus, ki je izdelalo letalo družbe Japan Airlines, pa je sporočilo, da bo na Japonsko poslalo ekipo strokovnjakov, ki bodo tamkajšnjim oblastem pomagali pri preiskavi nesreče.