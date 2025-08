Jeruzalemskemu muftiju prepovedali dostop do Al Akse

Izraelske oblasti so jeruzalemskemu muftiju Muhamadu Ahmadu Huseinu izdale šestmesečno prepoved dostopa do mošeje Al Aksa. Ukrep sledi nedavni pridigi, v kateri je obsodil izraelsko stradanje Palestincev v Gazi, danes poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Mufti, vrhovna islamska avtoriteta za Jeruzalem, se tako ne bo smel vrniti v mošejo Al Aksa do januarja 2026, je danes pojasnil njegov odvetnik.

Zaradi pridige, v kateri je opozarjal na razmere v Gazi, so oblasti muftija minuli teden poklicale na pogovor in mu sprva izrekle osemdnevno prepoved.

Palestinsko ministrstvo za verske zadeve je obsodilo ukrep Izraela, ki so ga označili kot jasen poskus odstranitve vseh verskih avtoritet s Tempeljskega griča, ki oporekajo ravnanjem Izraela.

Al Aksa je tretje najsvetejše mesto islama in najsvetejše mesto judovstva, ki se časti kot mesto prvega in drugega judovskega templja. Judovski verski obredi so tam prepovedani na podlagi dolgoletnega sporazuma med Izraelom in Jordanijo, skrbnikom tega mesta.

Mošeja se nahaja v vzhodnem Jeruzalemu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, ter si ga je tudi enostransko priključil. Je redno prizorišče napetosti, ki jih v zadnjem času s pojavljanji na tem svetem kraju podžiga predvsem izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir.