Medtem ko se na območju Gaze iz dneva v dan zaostruje strahovita lakota, neposredna posledica izraelske blokade humanitarne pomoči, in ko izraelska vojska na genocidnem pohodu še naprej množično pobija civiliste, se v vodstvu dodobra oslabljenega palestinskega gibanja Hamas pojavljajo velike razpoke. To je posledica delnega razpada hierarhije in počasne notranje komunikacije.