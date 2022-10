Joe Biden bo oprostil vse kaznovane zaradi konoplje

Predsednik ZDA Joe Biden je napravil prvi korak na poti h dekriminalizaciji indijske konoplje in izpolnitve svoje predvolilne obljube, da bo oprostil vse, ki so bili na zvezni ravni spoznani za krive posesti te prepovedane droge, poroča CNN. Teh naj bi bilo po prvih ocenah več tisoč.

»Nihče ne bi smel biti v zaporu, ker je le uporabil ali posedoval marihuano,« je dejal Biden in opozoril, da čeprav je delež uporabnikov indijske konoplje med temnopoltimi in svetlopoltimi Američani približno enak, je delež temnopoltih, ki so zaradi tega preganjani in kaznovani neproporcionalno visok.

Ob naznanitvi množičnih pomilostitev je Biden pozval guvernerje posamičnih zveznih držav, naj sledijo njegovemu zgledu in oprostijo tiste, ki so bili kaznovani na deželni ravni.

Indijska konoplja je po zakonu v ZDA sicer obravnavana enako kakor heroin, kar pa se bo verjetno spremenilo že v bližnji prihodnosti.