Junaška plezalka stopila pred množico

V Teheranu so danes z navdušenjem pozdravili plezalko Elnaz Rekabi, ki je na prvenstvu v Južni Koreji nastopila brez naglavne rute, potem pa se dva dni ni oglasila svojim znancem in prijateljem.

Kot kažejo današnji videoposnetki, objavljeni na spletu, jo je na mednarodnem letališču Imam Homeini pričakala množica, vzklikala njeno ime in jo imenovala za junakinjo. S tem, ko se je na plezalno steno podala brez naglavne rute, je izkazala solidarnost s protestniki v Iranu, ki po smrti Mahse Amini na ulicah vztrajajo že mesec dni. Po nekaterih navedbah naj bi bila prva iranska športnica, ki je na mednarodnem športnem tekmovanju kršila pravilo zakrivanja las.

Ko se po tistem dva dni ni oglasila sorodnikom in prijateljem, so se ustrašili za njeno varnost. BBC je citiral »dobro obveščeni vir«, ki je trdil, da so oblasti športnici zaplenile tako potni list kot mobilni telefon. Na ambasadi so to označili za lažno novico ter ob objavi na twitterju uporabili njeno fotografijo na enem od prejšnjih tekmovanj, na katerem je nosila ruto.

Njeno gesto so opisovali kot zgodovinsko. FOTO: Rhea Kang/AFP

Včeraj popoldne se je vendarle oglasila na instagramu, se opravičila, češ da ji je ruta nenamerno zdrsnila z glave, in pojasnila, da se ni oglasila, ker je bila na poti proti domu. Na letališču, kjer so jo danes pričakale kamere državne televizije, je nosila čepico, čez katero je bila poveznjena črna kapuca, ki je pokrivala njene lase. Ponovila je, da na tekmovanju nenamerno ni nosila hidžaba. Pojasnila je še, da je bila, preden je šla na steno, edina ženska v čakalnem prostoru. »Ker sem bila zaposlena z obuvanjem, sem popolnoma pozabila na ruto.« Kot je dodala, se je v Iran vrnila popolnoma mirna, in izginila v kombiju.

Njene besede vzbujajo dvom, po Iranu in vsem svetu pa se nadaljujejo demonstracije za pravice žensk v Iranu. Med protesti v tej državi je umrlo že približno dvesto ljudi, na stotine so jih aretirali.