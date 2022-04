Kaj bi politika brez dragih zunanjih svetovalcev

V nadaljevanju preberite:

Kaj sploh še zna in počne politika, ko pa se toliko in za tako velik denar zateka k zasebnim svetovalnim agencijam? Vprašanje, ki lahko zveni populistično in kot predvolilna past, v zadnjem času bega Francoze, kajti politiko in medije je stresla afera McKinsey. Povezana je z macronistično politiko in svetovalnimi storitvami, ki jih ta naroča v francoski podružnici ameriške agencije McKinsey.

Afero McKinsey ali McKinseygate je v grobem mogoče orisati takole: ameriški svetovalni agenciji, ki deluje po vsem svetu, tudi na Elizejskih poljanah, očitajo davčno utajo, macronistom pa pretesno sodelovanje z njo – in posledično preveč zapravljanja davkoplačevalskega denarja. Za nekatere volivce bi škandal lahko bil predvolilno prelomen, za mnoge ga sploh ni.