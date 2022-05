Kaj je zastavil kockar? Tuja življenja, seveda

V nadaljevanju preberite:

»Prepričan sem, da je pravica najpomembnejša dolžnost družbe.« To je v enem od svojih besedil zapisal Alexander Hamilton, ameriški revolucionar, eden od očetov združevalcev in prvi finančni minister ZDA. In res je tako. A kako bi lahko sami sebi pojasnili, da so številne družbe modernega sveta in celo številne pravne države, za katere je pravičnost največja svetinja, nastale na podlagi najstrašnejših krivic, kot so bile prodaja ljudi in sužnjelastništvo, kolonizacija tujih držav in kraja njihovih naravnih bogastev?

Pa vendar je treba na določeni točki začeti iskati pravico, da bi se obvaroval smisel civilizacije. Sicer pa, kot je dejal ameriški teolog in reformist Reinhold Niebuhr, »človekova zmožnost za pravico naredi to, da se omogoči demokracija, človekova nagnjenost h krivici pa to, da postane demokracija nujna«.