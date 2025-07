Tajska je po vojaških spopadih zaprla mejo s Kambodžo

Na spornem območju na meji med Tajsko in Kambodžo, znanem tudi kot Smaragdni trikotnik, so davi izbruhnili spopadi med vojskama obeh držav. Obe trdita, da sta streljali v samoobrambi. Gre za nadaljevanje več desetletij trajajočega konflikta. Tajske oblasti poročajo o več smrtnih žrtvah, večinoma gre za civiliste.

Konflikt med Tajsko in Kambodžo se je davi zaostril, potem ko je domnevno kamboška vojska izstrelila rakete in topniške granate na Tajsko, tajska vojska pa je aktivirala bojna letala F-16 za izvedbo zračnih napadov, poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

Tajske oblasti so sporočile, da je v obstreljevanju umrl en vojak in 11 civilistov, skupno pa so napadi prizadeli 35 ljudi. Med žrtvami so tudi otroci.

Obe strani se medsebojno obtožujeta, da je druga sprožila eskalacijo konflikta.

Tajsko zunanje ministrstvo je danes pozvalo Kambodžo, naj »preneha z dejanji, ki predstavljajo kršitve mednarodnega prava«. Dodali so, da se je Tajska pripravljena odzvati v samoobrambi, če bo kamboška vojska nadaljevala napade.

Premier Kambodže Hun Manet je medtem na družbenih omrežjih pozval državljane, naj ostanejo mirni. »Kambodža je vedno vztrajala pri svojem načelu reševanja sporov po mirni poti. Toda v tej situaciji nimamo druge izbire, kot da se na oboroženo agresijo odzovemo z vojaško silo,« je dodal.

Tajska je pred tem zaprla celotno več sto kilometrov dolgo mejo s Kambodžo, tajsko veleposlaništvo v Phnom Penhu pa je državljane pozvalo, naj zapustijo državo.

Tajska znižala diplomatske odnose na najnižjo raven

Spopadi so davi izbruhnili nekaj ur po tem, ko je Tajska znižala diplomatske odnose na najnižjo raven, Kambodža pa je sledila s podobnimi recipročnimi ukrepi in Tajsko obtožila pretirane uporabe sile. Odnosi med državama so bili sicer napeti že pred tem.

V Bangkoku so zadnjo odločitev sprejeli v znak protesta, potem ko je pet tajskih vojakov v sredo utrpelo poškodbe ob eksploziji mine na mejnem območju. Kambodža zavrača tajske navedbe, da so na območju pred kratkim položili nove mine, rekoč, da gre za območje, ki ni bilo povsem razminirano še od konca preteklih konfliktov.

Spor glede Smaragdnega trikotnika, kjer se stikajo meje med Tajsko, Kambodžo in Laosom, se vleče že desetletja. V obsežnejše vojaške spopade je nazadnje prerasel pred 15 leti. Takrat je nasilje izbruhnilo glede tamkajšnjega templja Preah Vihear. Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu je leta 1962 tega dodelilo Kambodži, a nekaj manj kot pet kvadratnih kilometrov spornega ozemlja okoli templja sprva ni prisodilo nobeni državi. Leta 2013 je po odločitvi ICJ tudi to pripadlo Kambodži.

Odziv Kitajske

Na eskalacijo konflikta se je danes z zaskrbljenostjo odzvala Kitajska, ki je že leta zaveznica Kambodže in je v državo vložila več milijard dolarjev investicijskih sredstev, navaja AFP.

»Upamo, da bosta obe strani lahko ustrezno rešili odprta vprašanja z dialogom in posvetovanji,« je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Guo Jiakun.

Kljub zavezništvu s Kambodžo bo Kitajska po njegovih besedah v konfliktu zavzela »pošteno in nepristransko stališče«. Peking »se bo še naprej po svojih najboljših močeh trudil spodbujati mir in dialog ter igrati konstruktivno vlogo pri spodbujanju umirjanja razmer,« je dodal Guo.