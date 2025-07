Alpski spektakel v slovenskih barvah čaka na Rogličev pečat

»V Franciji si želimo belo majico, po to smo prišli,« ciljev ne skriva vodja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Ralf Denk. Cilj je smotrn, s Florianom Lipowitzem so trenutno v izvrstnem položaju, mladi Nemec drži tretje mesto in se z Oscarjem Onleyjem bori za belo majico najboljšega v razvrstitvi mladih kolesarjev.

Na Mont Ventouxu je Lipowitz pokazal nekaj trenutkov šibkosti, a je s pomočjo Primoža Rogliča vseeno ugnal Onleyja, ki je po dirki v šali zapisal, da ne bo več kupoval energijskih pijač rdečih bikov. Stran od kamer, ki so bile osredotočene na dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda sta Lipowitz in Roglič izmenično napadala in na koncu tudi strla Onleyja, ki je opravil številna pospeševanja, kar razkriva tudi pogled na njegovo moč poganjanja pedal.

Roglič je v zaključku vzpona dirkal z ročno zavoro in spremljal Lipowitza na poti do cilja, očitno je, da je v tem trenutku v boljši formi od moštvenega kolega. »Želim si predvsem kakšne dobre etapne uvrstitve,« je bil na vrhu Ventouxa iskren slovenski kolesar, ki proti zmagovalnemu odru ne pogleduje.

Roglič je na Loze še nosil rumeno majico, naslednji dan je romala v roke rojaku ... FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Na Col de la Loze v alpski poslastici se mu ponuja izjemna priložnost, da ubije dve muhi na en mah. Vprašanje pa je, kako si v moštvu Red Bulla kupiti svobodo. Napadov, ki bi v težave spravili nosilca bele majice Lipowitza, v nemški ekipi ne bodo tolerirali. Če pa bi se Nemec zlomil ob napadih Onleyja in kolesarjev, ki so v generalni razvrstitvi med 5. in 10. mestom, bi Rogla lahko dobil zeleno luč za napad. Njegov zaostanek za rumeno majico je dovolj velik, da ga Pogi ne bo lovil za vsako ceno.

V dosedanjih 17. etapah je bil skoraj 12 minut počasnejši od Pogačarja, za Lipowitzem zaostaja slabe tri minute, za Onleyjem le 40 sekund. Na peklenskem vzponu do 2304 m visokega suvenirja Henrija Desgrangesa (najvišja točka na dirki) bodo zaostanki visoki in če Roglič leta 2020 ni bil dovolj odločen v lomljenju odpora Pogačarja, se tokrat lahko na istem vzponu karte premešajo v njegovo korist. Na to stavijo tudi ne stotine, temveč tisoči Slovencev, ki so se zbrali v Alpah. Spektaklu brez primere lahko svoj pečat doda tudi žilavi Roglič.