Kampanja blatenja in kriza Merzeve vlade

V nadaljevanju preberite:

Nemčijo pretresa kampanja blatenja, ki so jo proti kandidatki za ustavno sodnico Frauke Brosius-Gersdorf sprožili skrajno desni populistični novičarski portali. Kandidatki so podtaknili mnenja, ki jih ne zastopa in jo tudi obtožili plagiatorstva. Vse skupaj je prišlo tako daleč, da so ji nekateri poslanci CDU kanclerja Friedricha Merza odtegnili podporo in so posledično volitve kandidatov v zveznem parlamentu odpadle. Kandidatka je dejala, da bo razmislila o svoji kandidaturi, da pa ne gre več samo za njo, ampak tudi za demokracijo v Nemčiji.