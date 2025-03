Afera: Napadi na slovenske pisateljice z lažnih profilov ali poceni PR trik?

Več akterjev na slovenski literarni sceni je na družbenih omrežjih opozorilo na domnevno »sabotiranje« nekaterih slovenskih pisateljic na platformi Goodreads, platformi, na kateri uporabniki ocenjujejo knjige. Za tremi anonimnimi uporabniškimi računi, ki so knjigam predvsem slovenskih avtoric prisodili le po eno izmed petih možnih zvezdic, naj bi po mnenju posameznic stal znan pisatelj in prevajalec, o čigar identiteti naj ne bi bilo dvoma. Ta sicer vsakršno povezavo ostro zanika.

»Oseba, za katero vsi vemo, kdo je, po moji oceni napada samo ženske – pisateljice, pesnice in prevajalke,« je v javni objavi v facebook skupini Knjigobežnice zapisala urednica Nina Kožar. »To torej ni le navadna pritlehna zloba in fovšija, ampak tudi podcenjujoč, ponižujoč in sovražen odnos do žensk (po domače mizoginija),« je dodala.

Obtožujejo prevajalca Harrya Potterja

Na vprašanje, kdo ta oseba je, je Kožarjeva za Delo pojasnila, da se njena objava »nanaša na prevajalca in pisatelja Jakoba J. Kendo,« ki je javnosti znan predvsem po prevodih Harry Potterja in potopisih Apalaška pot, Transverzala ter Evropa: sever, severozahod.

Nina Kožar Kendo obtožuje napadov na pisateljice. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»V zadnjem času sta se na facebooku javno oglasili dve avtorici, ki sta na platformi Goodreads opazili, da več lažnih profilov slabo ocenjuje njune knjige,« je pojasnila Nina Kožar in dodala, da »kritike niso bile argumentirane, ali pa so bile utemeljene na napačnih predpostavkah«. Da gre pri treh uporabniških računih za Kendo, je po njeni oceni jasno, ker »klik na lažne profile razkrije, da so slabo ocenjevali dela avtoric, kot so Manca G. Renko, Mimi Podkrižnik in Irena Cerar, vsi profili pa so z najvišjo možno oceno ocenili dela Jakoba J. Kende«.

Vendar Kožarjeva opozarja, da »to ni bil edini indic, da gre zanj. Jakob je v krogih bralk, ki smo aktivne na družbenih omrežjih, znan po napadih v komentarjih, velikokrat pa tudi prek zasebnih sporočil,« je dodala.Tudi sama je že bila tarča Kendovega »napada«. Zaradi njene pohvale knjige Svetišča narave Irene Cerar, naj bi ji Kenda napisal, »da nimam pojma, kaj berem, da se ima za svoj uspeh zahvaliti dejstvu, da je Miha Kovač njen partner in da se mi bo nekoč morda že posvetilo, da je knjiga zanič,« je potožila. ​Dodala je še, da je od več ljudi slišala, da Kenda večinoma napada ženske pisateljice in izrazila upanje, da »bo javno razkritje ustavilo te njegove napade in ga prisililo k razmisleku«.​

»Mislim, da uporaba lažnih profilov na spletu ni nič nenavadnega, je pa seveda pritlehno lažne profile uporabljati za blatenje svojih stanovskih kolegic in povzdigovanje lastnega dela. Vendar pa pritlehnost in škodoželjnost, kolikor vem, nista nelegalni, zato težko govorim o sankcijah,« je za Delo zapisala pisateljica in prevajalka Manca G. Renko, katere knjiga Živalsko mesto je na Goodreads prejela negativno kritiko domnevno lažnega uporabniškega računa po imenu Kiky.

Kenda: Najverjetneje gre za PR trik pisateljic

Jakob J. Kenda je, ko smo ga prosili za komentar tovrstnih obtožb, zanikal vsakršno povezavo z lažnimi profili. »Če je kdo koordinirano ustvarjal lažne profile, bi prej rekel, da so jih obtoževalke,« je dejal. Pri obtožbah pisateljic in drugih akterjev na družbenih omrežjih »gre najverjetneje za PR trik, kako spromovirati knjige, ki se morda ne prodajajo najbolje,« ocenjuje pisatelj.

Jakob J. Kenda obtožbe zanika. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Celo če bi tem knjigam res dal slabo oceno, smo danes že tako daleč, da bi bilo to problematično?« se sprašuje Kenda in dodaja, da so tudi njegove knjige na Goodreads že kdaj dobile kakšno žaljivo kritiko, pa mu »ne pade na misel, da bi se s tem obremenjeval«.

Slaba regulacija platfrome

Medsebojne obtožbe pisateljev o spornih ravnanjih na Goodreads sicer niso niti novost niti slovenska posebnost. Nazadnje je konec leta 2023 odmeval primer pisateljice Cait Corrain, ki je pred izidom svojega prvenca z več lažnih računov drugim pisateljicam dajala slabe ocene. Prejemnice negativnih ocen so Corrainovo razkrinkale, ker so lažni računi pisali pozitivne kritike njenega romana še pred njegovim izidom, poroča Guardian.

Pisateljica je obtožbe sprva zanikala nato pa jih priznala ter se javno pokesala. Zaradi afere je izgubila literarnega agenta in založbo, njen roman pa ima trenutno na goodreads povprečno oceno 1,7 zvezdice, čeprav zaradi razkritja njenega neetičnega delovanja sploh ni izšel.

Platformo za beleženje in ocenjevanje knjig Goodreads je leta 2013 kupilo velepodjetje Amazon, kar je The New York Times tedaj komentiral rekoč, da gre za »konsolidacijo Amazonove moči pri določanju, kateri avtorji bodo izpostavljeni«. Amazon je biil od tedaj večkrat tarča očitkov o slabi regulaciji platforme.

Goodreads je sicer že pred prevzemom veljal za bojišče, na katerem si posamični pisatelji v ostri bitki za vidnost njihovih del niso pomišljali poseči po nizkih udarcih, kot so napadi na konkurenčne kolege z lažnimi profili ali javnimi pozivi svojim oboževalcem, katere romane naj napadejo s slabimi ocenami.

Kljub težavam, je Goodreads zlasti zaradi izginjanja profesionalne literarne kritike iz medijev, za številne bralce ena izmed vse redkejših načinov kako pridobiti nova bralska priporočila, zaradi tega pa so ocene, čeprav nepreverjene in neutemljene, vse pomembnejše za avtorje in založnike, saj lahko vplivajo na prodajo in izposojo romanov.