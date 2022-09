Karla III. v Londonu tudi uradno potrdili kot novega britanskega kralja

Protokol menjave oblasti v Združenem kraljestvu še naprej sledi natančno določenemu sosledju. Potem ko je princ Charles po četrtkovi smrti matere, priljubljene kraljice Elizabete II. postal kralj Karel III. in včeraj prvič v tej vlogi nagovoril javnost, je danes 73-letnega monarha kot kralja tudi uradno razglasil Svet za nasledstvo (Accession Council). Kronanje bo na vrsti kasneje, kdaj točno ni znano.

Svet, v katerem so člani posvetovalnega telesa britanskega suverena, nekdanji politiki, sodniki, člani lordske zbornice, javni uslužbenci in londonski župan, se je sestal danes dopoldne. Kakor je poročal BBC, je vabilo dobilo več kot 700 članov sveta, zaradi kratkega časovnega roka pa se niso odzvali vsi. Ob podobni priložnosti pri potrjevanju pokojne kraljice Elizabete II. se je leta 1952 zbralo okoli 200 članov.

Penny Mordaunt, ki predseduje svetu, je postopek začela z besedami: »Moja žalostna dolžnost je, da vas obvestim, da je njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. v četrtek, 8. septembra 2022, na gradu Balmoral umrla.« Člani sveta so nato podpisali dokument o razglasitvi kralja.

V drugem delu srečanja, ki ga prvič doslej prenaša televizija, je Karel III. obljubil, da bo služil domovini in spoštoval suverenost Škotske cerkve. Nato naj bi, kakor je poročal BBC, zadonele fanfare, ki bi jim sledila javna razglasitev novega britanskega kralja. Ko bo z balkona londonske palače Saint James oznanjevalec zaklical God save the King oziroma Bog obvaruj kralja, bo sočasno spremenjeno tudi besedilo državne himne, ki je bila v času 70-letne vladavine Elizabete II. God save the Queen oziroma Bog obvaruj kraljico.

Kasneje bodo razglas prebrali še v londonskem Cityju, v nedeljo opoldne pa še na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu.

Kdaj bo na vrsti kronanje novega britanskega suverena, še ni znano, vendar ga ni pričakovati v kratkem. Elizabeta II. je, denimo, kraljica postala 6. februarja 1952, okronali pa so jo junija naslednje leto.